V Ljubljani je prav tako zalilo okolico farmacevtske družbe Lek in poplavilo podvoz pod Drenikovo cesto, kjer promet usmerja policija. Možne so tudi druge zapore.

Ljubljano so padavine zajele okoli 19. ure, že popoldne pa je na severozahodu države padala sodra. Na Arsu pa so opozorili tudi pred pojavom toče v Ljubljani in okolici, na Notranjskem in Goriškem.

Po podatkih Arsa naj bi bilo ponoči delno jasno, do jutra pa se bo vreme pooblačilo, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14 stopinj Celzija, na Primorskem pa do 16 stopinj Celzija.

V torek dopoldne bodo padavine in nevihte zajele večji del države. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 21, na Primorskem in v jugovzhodni Sloveniji do 24 stopinj Celzija.

Kot so zapisali na spletni strani neurje.si, se nam bliža meteorološko poletje, vendar vreme ne bo prav nič poletno. Tudi verjetnostna napoved nakazuje nadaljevanje nestabilnega vremena s pogostimi plohami in nevihtami.