Čeprav Panathinaikos velja za evropskega košarkarskega velikana, v evroligi v zadnjih letih ni blestel. Nazadnje je v najelitnejšem evropskem tekmovanju zmago slavil v sezoni 2010/11, ko je bil trener še Željko Obradović. Do nedelje zvečer. Svojeglavi predsednik kluba Dimitris Giannakopoulos se je poleti znova odločil razvezati mošnjiček. Med drugim je na mesto športnega direktorja zvabil Sanija Bečirovića, za trenerja Ergina Atamana, za zadetek v polno pa so se izkazali predvsem prihodi Kostasa Sloukusa, Kendricka Nunna in Mathiasa Lessorta. Po turbulentnem začetku sezone se je Panathinaikos pobral, začel nizati zmage in se prebil do samega finala. Proti Realu Madrid je v prvem polčasu že zaostajal za 14 točk, a se je zbral in nato povsem povozil slovitega tekmeca. Navijači kluba iz Aten tako slavijo sedmo lovoriko za najboljši klub na stari celini. Najkoristnejši posameznik (MVP) zaključnega turnirja je postal Kostas Sloukas, ki je v finalu dosegel 24 točk.

Čeprav naj bi bil projekt vzpona Panathinaikosa nazaj na evropski vrh večleten, mu je to uspelo nemudoma. Največ zaslug za to nosi turški trener Ergin Ataman, ki je takšen razplet obljubil že ob prihodu. Zanj je to tretji naslov prvaka evrolige v zadnjih štirih letih. Prejšnja je osvojil z Anadolujem Efesom. »Mnogi pravijo, da igramo preveč tekem. A sam mislim, da smo se ravno zaradi tega hitro povezali. Res je, bili smo na novo sestavljeno moštvo, a so nas tekme združile. Prvi mesec se spoznavaš, morda še drugi, nato pa to ne more biti več izgovor,« je pojasnjeval Ergin Ataman. Izredno je bil vesel pohvale zvezdnika lige NBA Giannisa Antetoukounmpa, ki je v Berlinu podpiral brata Kostasa. »Po tekmi je prišel do mene in mi dejal, da sem najboljši trener na svetu. Če to reče MVP lige NBA, potem nekaj mora biti na tem. Poudaril je, da na celem svetu. Hvala, Giannis Antetoukounmpo.«

Pri Realu Madridu so bili po porazu razočarani, tudi zaradi upokojitve Rudyja Fernandeza. 39-letniku so želeli soigralci ob slovesu pokloniti zmago v evroligi. »Celotno sezono smo bili izjemni, razen na eni tekmi... A tako je v evroligi. Panathinakos je igral izjemno v obrambi, zasluženo so zmagali. Nekaj dni bomo potrti, nato pa bomo dvignili glave in delali naprej,« pravi trener Reala Madrida Chus Mateo.