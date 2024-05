Jezus je bil pacifist, nasprotnik kakršnega koli nasilja, bil je na strani malih ljudi, zato ga smemo imeti za prvega komunista. A že takrat so pristrano interpretirali, kar naj bi rekel. Če vzamete samo prvi stavek njegovega naročila, je mogoče pojasniti, zakaj pripadniki krščanske vere tako agresivno hočejo vse ljudi pokristjaniti. Ignorirali so namreč drugi stavek. Poglavitne metode pokristjanjevanja (z ognjem in mečem) pa poznamo iz zgodovine. Zato se ta vera izkazuje kot najbolj agresivna in povsem nestrpna do drugače mislečih. Prepričana, da ima edino ona prav. Njihova metoda dandanes pa je ustrahovanje.

To je pri zdajšnjem referendumu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Izražajo prepričanje, da ima edino njihov Stvarnik pravico do vseh življenj. Spet pa so ignorirali izjavo tega Stvarnika, da ni nič narobe, če kdo ne verjame vanj. Tako imajo ti ljudje pravico do svojega življenja, ne pa On ali kdor koli drug. Verujoči pa odrekajo to pravico in hočejo posegati v vsa življenja (čeprav tudi ustava zagotavlja, da je to nedotakljivo).

Takšno zlonamerno interpretacijo izjav in predlogov pa lahko opazimo tudi pri političnih strankah, ki hočejo na oblast. A večinoma le pri tistih, ki domnevno prisegajo na krščanske vrednote. Predvsem NSi in njen predsednik, pa tudi SDS, vendar ne tako izrazito. Ker ni prostora, le nekaj primerov.

Ob 8. marcu je v Zasavju Danilo Türk rekel, da je tematika o povojnih pobojih z namenom zlorabljanja pohoda na oblast drugorazredna tema, da je v tistih dneh prvorazredna tema položaj žensk. Desničarji so potvorili to izjavo, češ da je Türk označil po vojni pobite za drugorazredne ljudi. Od tedaj naprej so desničarji to ločevanje na prvo in drugorazredne nategovali kakor žvečilni gumi (za kar koli, kar bi jim pomagalo priti na oblast).

Minister Luka Mesec je predlagal, da bi posebej obdavčili prazna stanovanja. Tonin je sprevrženo potvoril ta predlog v to, da je namen obdavčiti vsa stanovanja (in razumljivo: ljudje so postali preplašeni, da hoče vlada poseči v njihove bivanjske razmere). Podobno je bilo tisto z drvmi: predlog je bil, naj se v novogradnjah onemogoči namestitev naprav za kurjenje z drvmi (poskus prihraniti našo zelo dragoceno naravno surovino, pa še omogočiti čistejši zrak). Tonin pa sprevrženo, da Gibanje Svoboda hoče prepovedati ljudem, da bi se greli s kurjenjem drv.

Tonin ne bi priznal Palestine. Tako bi posredno onemogočil mirovne pogovore med Izraelom in Palestino. Ker je jasno: država Izrael se ne bo pogovarjala z neko teroristično organizacijo. Pogovarjala se bo izključno z drugo državo. Spomnite se: Nemci kot okupatorji se niso hoteli pogovarjati s Titovimi partizani, ker so jih dolgo časa imeli za zgolj teroristično ali prekucniško skupino ljudi (ne pa za resnega sogovornika). Tonin bi torej v Gazo poslal modre čelade: ja, kje pa bo našel ljudi, da bodo prostovoljno šli v izraelsko klavnico? Saj so Izraelci že nemalokrat jasno povedali, da jim Združeni narodi »dol visijo« (posledično bi modre čelade pobijali tako, kakor zdaj pobijajo Palestince). Podobno stališče o nepriznanju Palestine ima tudi SDS (le da oni, zdi se, nimajo ideje, kako bi tam dosegli mir – le venomer samo nakladajo, kako so za mir).

Čisto na kratko še o Ukrajini. Nimajo pojma, kako Putina napeljati v pogovore. Levica ima vsaj lastno stališče: takoj prenehati z dobavami orožja. Verjetno z mislijo, da ko se ne bodo več mogli vojskovati in bo Rusija verjetno zmagala, bo itak morala biti mirovna konferenca, tam pa bosta Ukrajina in Zahod mogoče lahko obrzdala velikoruske težnje.

Uroš Blatnik, univ. dipl. psih., Ljubljana