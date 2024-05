Poziv tožilcu mednarodnega sodišča ICC

V večini držav sveta je sostorilstvo kaznivo dejanje. Čestitam tožilcu mednarodnega sodišča ICC za pokončno dejanje ob predlogu za aretacijo Netanjahuja in Galanta ter treh vodij Hamasa in ruskega predsednika Putina. Sam nisem pravnik, a vseeno dajem pobudo za aretacijo sostorilcev pri genocidu v Palestini. To je v prvi vrsti ameriška vlada, ki izdatno zalaga izraelsko vojsko z orožjem in bombami, kar je rezultiralo z veliko žrtvami, predvsem otrok. Izdatno Izrael z orožjem podpira tudi Nemčija.