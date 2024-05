In Borrell je postavil svojega delodajalca pred hudo dilemo. EU namreč po eni strani zaprisega na vladavino prava, po drugi pa razume in v mnogih primerih se solidarizira z Izraelom ter ga celo oborožuje (Nemčija, Avstrija, Združeno kraljestvo, Češka, pa še kdo). Poleg glavnega sponzorja, seveda (ZDA), ki ob napovedi drugega sodišča, mednarodnega kazenskega, pregona Netanjahuja in njegovega obrambnega ministra Galanta ter treh vodilnih Hamasa zaradi zločinov proti človečnosti, zamahnejo nad mednarodnim pravom in grozijo s sankcijami izdajateljem tiralic.

A vrnimo se k EU. Drugače kot v primeru vojne v Ukrajini oziroma ruskega napada nanjo tu enotnosti ni. Španija, Irska in nečlanica Norveška, najbolj kritične do Izraela, gredo v priznanje Palestine že danes, za nas, ki naj bi sprožili ta minival priznanja ter kličemo k enakemu ravnanju še druge članice Unije, pa se še ne ve; predsednica republike Musarjeva in zunanja ministrica Fajonova bi to izvedli skupaj s prvo trojico, a svetovalec za zunanjo politiko in njen dejanski izvajalec v kabinetu premierja Goloba, Vojko Volk, za katerega se razume, da priznanju Palestine ni naklonjen, potiska na zavoro tudi s postavljanjem neuresničljivih pogojev, tako da si je predsednik vlade kupil čas še do 13. junija.

Medtem Izrael pobija dalje. Če ga ne ustavijo resolucije varnostnega sveta in generalne skupščine svetovne organizacije, kako naj bi ga razsodba haaškega sodišča, ki je zanj mala malica. Še listek občinskega redarja zaradi napačnega parkiranja na vetrobranskem steklu Netanjahujevega avtomobila bi izraelskega premierja bolj zabolel, ker ko globe ne plačaš, te zarubijo. In ker ob listinah, ki povedo to in ono, ni ukrepanja, gre Netanjahu dalje, »do zadnjega Hamasovca«, pravi, in če bo treba, dodajo njegovi, do zadnjega Palestinca.

Bo kdo v bran obeh omenjenih sodišč in nenazadnje avtoritete OZN in zlasti njenega varnostnega sveta, kjer smo tudi mi kakor polnopravni, čeprav začasni člani, spregovoril o konkretnih, bolečih sankcijah proti Izraelu? Pa ob kakšni politični klofuti tudi o zamrznitvi njegovega premoženja in bančnih računov v tujini, o zaustavitvi trgovanja zlasti z orožjem, o izključitvi športnih in drugih predstavnikov iz mednarodnih organizacij in tekmovanj – za Ruse to že velja leta – pa o prepovedi sodelovanja Izraela na letošnji Olimpijadi v Parizu, o spustitvi diplomatskih odnosov na nižje ravni? Bo kdo s tem začel? Bo k temu kdo pozval? Bomo to mi, skupaj s Španijo, Irsko, Norveško, Turčijo? Ali bo to Španija, ki ob našem cincanju prevzema počasi vodilno vlogo pri ozaveščanju EU?

Ladjo »Marianne Danica«, ki je prevažala orožje za Izrael, je iz svojih teritorialnih voda brez pomislekov odgnala neka druga država, ladja »Borkum«, da bi se temu izognila, je namesto Cartageno za pristan izbrala Koper. Tudi na tej naj bi bilo po informacijah nevladnih španskih organizacij orožje za Izrael, a naš neformalni zunanji minister Volk je zagotovil, da je bil na njej tovor izključno za Češko. Ni pa nihče od vlade zaukazal podrobnega pregleda ladje, tudi ko so prihajali dokazi, da so bile uradne tovorne listine pomanjkljive in vprašljive. Tako da če bo »Borkum« res pristala v Haifi in raztovorila potrebščine za izraelsko vojsko, nam bodo lahko pripeli nič kaj laskavo etiketo »logistične podpornice Izraela«.

Skratka, koliko še pobitih palestinskih otrok bo potrebnih do prvih konkretnih sankcij proti morilcem?

Aurelio Juri, Koper