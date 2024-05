Koga tokrat v naročje?

Se, dragi bralci, še spomnite, kako je bil napovedan državni pogrom nad ljubljanskimi nutrijami v imenu varovanja narave? No, pa je tedaj navkljub občinskim predpisom in državni politiki premierjeva partnerica Tina Gaber vzela nutrijo v naročje … In kaj se dogaja z nutrijami zdaj? Nič. Krajinski park Ljubljansko barje je potihem in brez pompa prenehal izlov nutrij, saj so bili pritiski preveliki. Naročje Tine Gaber se je tako pokazalo za eno najpomembnejših zagovorniških orodij, ki jim imamo v državi.