Razvpiti primorski spletni vplivnež s platforme tiktok Irenej Bizjak, ki je svoje prispevke objavljal tudi pod vzdevkom Vegan, naj bi se danes pred senatom novogoriškega okrožnega sodišča zagovarjal zaradi spletnega spolnega nadlegovanja mladoletnikov oziroma otrok. Sodni senat, ki mu predseduje Andrejka Luznik, je namreč za danes razpisal narok, na katerem naj bi se začelo sojenje, potem ko sredi maja Bizjak ni prišel na predobravnavni narok. Obtoženi je tedaj sodišču pisno sporočil, da krivde ne priznava, zaradi česar bo sodišče o Bizjakovi kazenski odgovornosti odločalo na glavni obravnavi.

Tožilstvo obtožnice še ni predstavilo, na novogoriškem okrožnem tožilstvu pa so nam pojasnili, da pravnomočna obtožnica Bizjaku očita več kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva ter kaznivo dejanje pridobivanja oseb, mlajših od petnajst let, za spolne namene.

Po naših neuradnih informacijah je mladoletnih oškodovank štirinajst, v času Bizjakovega spletnega spolnega nadlegovanja pa naj bi najmlajša žrtev štela zgolj 10 let. Bizjak naj bi otroke spodbujal, da si fotografirajo intimne dele telesa ali se celo posnamejo med samozadovoljevanjem in mu pošljejo fotografije, z vsaj eno oškodovanko naj bi se dogovarjal za spolni odnos, poleg tega naj bi otrokom tudi sam pošiljal svoje intimne fotografije. Otrokom naj bi tudi grozil in nekatere celo pozival k samopoškodovanju.

Sojenje najverjetneje za zaprtimi vrati

Spletno spolno nadlegovanje naj bi trajalo dlje časa, Bizjak pa je nazadnje zaradi sumov več kaznivih dejanj moral v pripor. V preiskavi se je po naših informacijah že razčistilo, da se je svojega početja zavedal.

Večina očitanih kaznivih dejanj je ostala pri poskusu, tožilstvo pa Bizjaku očita 15 kaznivih dejanj. Enajst se jih nanaša na poskus izdelave otroške pornografije z nagovarjanjem mladoletnic, štiri kazniva dejanja pa naj bi izvršil. Med njimi so kaznivo dejanje prikazovanja pornografske vsebine osebi, mlajši od petnajst let, še eno sorodno kaznivo dejanje izdelave otroške pornografije z nagovarjanjem mladoletnic in pa izdelava oziroma razpečevanje otroške pornografije. Četrtega kaznivega dejanja pa je Bizjak obtožen zaradi pridobivanja otroka, mlajšega od 15 let, za spolne namene.

Sodni senat je razpisal že več narokov, ki pa bodo bržkone potekali za zaprtimi vrati. Odvetnik Simon Čehovin, ki v vlogi pooblaščenca zastopa oškodovanke, pričakuje, da bo že tožilka zaradi zaščite žrtev predlagala izločitev javnosti, to pa namerava predlagati tudi sam.

