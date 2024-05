Razprodaja humanosti

Na 233. dan vojne v Gazi so danes, ko bodo Španija, Irska in Norveška priznale državnost Palestine, politične razmere v mednarodni skupnosti kar močno drugačne, kot so bile pred dobrimi sedmimi meseci. Če je že ruski imperialni poseg v Ukrajino pred dobrima dvema letoma zadal močan udarec mednarodnemu pravnemu redu, ki so ga zahodne države hotele ohraniti tudi na način zagotavljanja primerne oborožitve in sredstev za ukrajinsko obrambo, pa je pri zaščiti taistega mednarodnopravnega reda za končanje morije v Gazi zahodnim državam popolnoma spodletelo – nekje med zgodovinsko krivdo, trajno zavezo zaščite Judov in nemočnim opazovanjem množičnega ubijanja, najbolje dokumentiranega po drugi svetovni vojni. Humanost se je znašla na razprodaji idealov, verovanj in pravičnih političnih rešitev. Prostora za pragmatizem na tej razprodaji nikoli ni bilo.