Pri Riedlu ste znani po oblikovanju in izdelavi kozarcev za skoraj vsako sorto grozdja, iz katerega se pridela posamezno vino, in slog vina, naj bo to rizling, sauvignon, cabernet sauvignon, chardonnay, ali šampanjca. Kako načrtujete obliko in funkcionalnost posameznih kozarcev?

Oblike kozarcev, načrtovanje velikosti in oblike stekla za posamezne sorte grozdja, iz katerih dobimo vino, so plod dolgoletnih izkušenj in se razvijajo izključno v domačih delavnicah. Ves proizvodni proces načrtujejo naši strokovnjaki, s tem da sodelujemo tudi s posameznimi vinarji, sommelierji in drugimi vinskimi poznavalci. Naš ključ do uspeha je ravno v tem, da smo lahko pri razvoju posameznih kozarcev sodelovali z izvrstnimi vinarji, kajti brez njih bi bili naši izdelki le del lepo okrašenih miz. Imamo pa v našem muzeju tudi vintage kozarce, ki jih zelo cenimo in jih še vedno uporabljamo kot navdih za oblikovanje in izdelovanje novih kozarcev.

Kako dolgo traja postopek oblikovanja novega kozarca za kakšno specifično sorto grozdja ali posameznega vina oziroma kakšne druge pijače?

Odvisno od zahtevnosti naloge. Če gre za grozdje, s katerim imamo dolgoletne izkušnje, lahko zelo hitro določimo obliko stekla. Pri redkih žganih pijačah, kot je na primer pisco, žgana pijača, ki jo proizvajajo v vinogradniških predelih Peruja in Čila, ali pri redkih in neznanih sortah grozdja pa lahko ta postopek traja dlje.

Obstaja kar veliko polemik o tem, ali lahko dober kozarec resnično izboljša okus, aromo in samo doživetje pitja vina ali kakšne druge pijače.

Ne gre za dober ali slab kozarec. Vprašanje, ki se postavlja, je, ali je steklo oziroma kozarec funkcionalen. Menim, da se v zadnjih nekaj letih cel trg ne glede na to, kako raznolik je, strinja, da ima oblika kozarca ogromen vpliv na uživanje tekočine, pa naj gre za vino, žgane pijače ali celo vodo in kavo. Ne glede na to, katero vino pijete, iz katere sorte grozdje je ali iz katere države prihaja, ste vložili vaš denar v vino. Ko ga odprete, želite iz njega potegniti največ. Verjamem, da je povezava med odlično steklenico vina in mojimi osebnimi čuti prav kozarec za vino.

Toda trendi se spreminjajo. Šampanjci so se nekoč pili iz coupe kozarcev, nekaj časa so bili v modi ozki podolgovati kozarci, danes pa so ti kozarci primerljivi z navadnimi kozarci za vino. Kdo diktira te trende?

Veliko stvari se je spremenilo, vključno z našimi proizvodnimi metodami. V zgodnjih letih delovanja našega družinskega podjetja je bil pri proizvodnji poudarek bolj na oblikovanju in izdelovanju nakita ter praktičnih stvareh, kot so gumbi za srajce, in darilnem programu. Z razvojem kozarcev smo se začeli ukvarjati šele leta 1956 in tudi od takrat se trendi nenehno spreminjajo. Nedvomno pa je, da danes trende narekujejo potrošniki. Pitje šampanjca iz ozkih kozarcev na primer nima nikakršnega vpliva na užitek ob pitju. Ozki kozarci so bili narejeni za segment gostinstva, ker vanj natočite razmeroma majhno količino šampanjca, a je kljub temu kozarec videti poln. Coupe kozarci pa so bili moderni v času, ko se pila slajša vina in so se v njih točili šampanjci, ki so vsebovali precej visoke vrednosti sladkorja. Ampak vse šampanjske hiše so za okušanje svojih šampanjcev vedno uporabljale kozarce za belo vino. Naš kozarec za šampanjec sem denimo oblikoval skupaj z nekaterimi vodilnimi šampanjskimi hišami in zelo hitro se je izkazalo, da je vino, če ga pijemo iz tega kozarca, bolj polnega okusa, saj je v njem dovolj prostora, da se vse arome razvijejo do popolnosti.

Dandanes so vsi kozarci višjega cenovnega razreda narejeni iz zelo tankega stekla. Kam bo šel trend v prihodnosti?

Tradicionalnega steklarstva bo najverjetneje konec in zelo verjetno ga bom doživel še za časa svojega življenja. Če danes obstajata dva različna načina proizvodnje naših kozarcev, torej kozarci, ki so izdelani ročno, na način pihanja z usti, in takšni, ki so izdelani strojno, v prihodnosti steklopihalcev ne bo več. Že zdaj uporabljamo stroje, ki so tako napredni, da nihče ne more ugotoviti, ali je posamezen kozarec narejen na roko ali s pomočjo stroja. Prav osupljivo je videti, kaj zmore takšna napredna naprava.

Ampak danes je moderno obujati razne stare obrtne procese. Bomo dobili kakšne manjše proizvajalce vrhunskih kozarcev?

Ne, ker bi morali ti mojstri iz dneva v dan izdelovati isti izdelek in proizvesti zadostno količino steklenih izdelkov. Tega pa ne zmore noben človek, lahko pa stroj. Ustvarjanje steklovine, ki jo potrebujemo za izdelavo kozarcev, ima že zdaj zelo malo opraviti z rokodelstvom. Druga stvar pa so stroški. Če pogledam izdelke, ki so jih izdelovali moji starši v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, bi vas zaposlitev tradicionalnega steklopihalca za izdelavo teh izdelkov leta 2024 stala od deset do dvajset tisoč evrov. Če pa jih proizvaja stroj, so izdelki cenovno dostopnejši. Stroji niso nekaj negativnega. Te, ki jih uporabljamo v našem podjetju za izdelovanje steklovine, smo zasnovali sami in so plod našega družinskega znanja, ki smo ga osvojili v mnogih letih. Ti stroji še vedno potrebujejo »steklarje«, saj jih upravlja od 300 do 400 ljudi, ki so »steklarji«, pa čeprav niso nikoli sami ročno izdelovali stekla. Gre za drugačen, sodoben pristop.

Večna dilema med pivci, ki uporabljajo vrhunske kozarce, je, kako jih pomivati. V pomivalnem stroju ali na roko?

Naši kozarci so absolutno primerni za pomivanje v pomivalnem stroju. Tukaj ni nobene dileme.

Če danes govorimo o tem, da je na svetovnem vinskem trgu konkurenca med posameznimi vinskimi hišami oziroma vinorodnimi regijami precej huda, kako je s tem na področju proizvajalcev vrhunskih kozarcev?

Rekel bi, da je na področju proizvajalcev vrhunskega stekla in kozarcev stanje obvladljivo. Morda za koga obstajajo drugi proizvajalci stekla, ki izdelujejo lepše kozarce za vino, vendar so naši kozarci narejeni za tiste, ki vino jemljejo resno. Dokler posamezen vinar verjame, da njegovo vino v našem kozarcu pridobi okus, aromo in da je doživetje pitja vina iz našega kozarca boljše, mu bodo potrošniki sledili. Čeprav smo tradicionalno podjetje, tradicionalna družina, pa uporabljamo najnaprednejše stroje za proizvodnjo stekla, prav tako smo v neposrednem stiku s potrošniki in našimi kupci prek najsodobnejših komunikacijskih kanalov. Prepričan sem, da je to ključ do uspeha v 21. stoletju. So pa naši kozarci seveda vrhunske kakovosti in na svetovnem trgu je ogromno ponaredkov, kar pa jemljemo na precej športen način, saj kot je rekel moj oče: »Ponarejajo se le najboljši.«