#Intervju Total Refusal, filmski kolektiv: Pacifizem znotraj vojne video igre

Umetniški, raziskovalni in filmski kolektiv Total Refusal, ki se opisuje kot »psevdomarksistična medijska gverila«, si prilašča sodobne videoigre in z njihovim predelovanjem in nadgrajevanjem ustvarja politične pripovedi v obliki animiranih kratkih filmov, intervencij in performansov. Tega so izvedli tudi v dvorani Slovenske kinoteke na minulem festivalu eksperimentalnih avdiovizualnih praks V-F-X Ljubljana, na katerem je del kolektiva – Robin Klengel, Leonhard Müllner in Susanna Flock – predstavil retrospektivo svojih filmov. Ti so bili v preteklosti prikazani že na Berlinalu, Beneškem bienalu in v newyorški MOMI, njihov zadnji film Hardly Working pa je lani prejel evropsko nagrado za najboljši kratki animirani film.