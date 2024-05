»Po vrsti posvetovanj v zadnjih dneh sem se odločil, da v četrtek na sejo vlade uvrstimo sklep o posredovanju priznanja Palestine v državni zbor,« je sporočil Golob, ki se sicer danes mudi na obisku v Alžiriji. Ob tem je poudaril, da je Slovenija »kot odgovorna članica Varnostnega sveta Združenih narodov dolžna narediti vse, kar je v njeni moči, da pripelje do trajnega miru na Bližnjem vzhodu«.

Zunanja ministrica Tanja Fajon je pred tem ob robu današnjega zasedanja zunanjih ministrov EU v Bruslju napovedala, da bo vladi priporočila, naj še ta teden zaključi postopke za priznanje Palestine in odločitev pošlje v DZ.

Pojasnila je, da se slovenska vlada trudi čimprej izpeljati priznanje Palestine. Ob tem je ostro obsodila izraelski napad na razseljene Palestince ter se zavzela za spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava in odločitev Meddržavnega sodišča (ICJ) v Haagu, da mora Izrael ustaviti vojaško operacijo v mestu Rafa na jugu Gaze.

V primeru nadaljevanja kršitev odločitev mednarodnih sodišč je Fajon menila, da bi se morala EU odzvati enotno in odločno ter razmisliti tudi o sprejemu omejevalnih ukrepov. Ob tem je poudarila, da se trpljenje ljudi v Gazi nadaljuje in da je nujno končati morijo, prav tako je nujno tudi odprtje mejnih prehodov za dobavo humanitarne pomoči.

Vlada je sicer postopke za priznanje Palestine sprožila 9. maja in napovedala, da bo odločitev v parlament poslala najkasneje do 13. junija. Pri tem si Slovenija prizadeva, da bi se priznanju pridružila še kakšna država članica EU. Španija in Irska bosta denimo to skupaj z nečlanico unije Norveško storili v torek.