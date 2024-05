Po odločitvi ministrstva za naravne vire in prostor, ki je ugodilo pritožbi organizatorja Magnificovega velikega koncerta v parku Tivoli, so se sedaj oglasili še v gibanju Mladi za podnebno pravičnost. V javnem pismu so se obrnili na glasbenika, da za izvedbo koncerta vseeno izbere drugo lokacijo.

Zapleti okoli koncerta, s katerim želi Magnifico proslaviti 30-letnico svojega glasbenega delovanja, se je začel z odločitvijo Zavoda za varstvo narave Slovenije, ki ni dalo soglasja za izvedbo koncerta, ker naj bi izvedba le-tega med drugim ogrožala hrošča puščavnika in rožo gomoljčico.

Odločitev ministrstva, da ugodi pritožbi na odločitev zavoda pomeni, da bo moral slednji o izvedbi koncerta odločati ponovno.

Še pred tem se je oglasilo gibanje Mladi za podnebno pravičnost. »Zelo dobro razumemo vašo željo, da bi koncert izvedli prav na tej lokaciji, nenazadnje ste na park sami nevezani in ga opevate tudi v svojem znamenitem istoimenskem šlagerju. Toda večtisočglava množica ljudi bo skupaj z vozili in ureditvami, potrebnimi za izvedbo koncerta, poškodovala življenjsko okolje rastlin, živali in gliv ter nepovratno prizadela tudi nekatere od naravnih prvin na območju prireditve in širšega vplivnega prostora našega najpomembnejšega mestnega parka. To se nam v aktualnih razmerah biodiverzitetne in podnebne krize zdi nesprejemljivo,« so zapisali v javnem pismu.

»Park Tivoli je namreč edinstven javni prostor brez primere, zaščiten je kot objekt kulturne in naravne dediščine. Vsakodnevno ga za potrebe rekreacije in umika od mestnega hrupa uporabljamo številne občanke in občani Ljubljane ter mnogi obiskovalci prestolnice. Je pa tudi življenjski prostor mnogih vrst rastlin, živali in gliv, tudi nekaterih ogroženih vrst. Vsak množični dogodek v parku pomeni za rastline, živali in glive velik stres in možnost uničenja. To pa je zelo problematično, tako z naravovarstvenega vidika kot pomena parka za ljudi in prestolnico. Vsi skupaj si moramo prizadevati, da bo upravljanje parka v prihodnosti zavezano visokim standardom in zagotavljalo dolgoročno vzdržen način rabe parkovnega prostora, ki bo spoštljiv do narave in odgovoren do ljudi,« so še zapisali.

»Zato vam predlagamo spremembo lokacije vašega koncerta. V Ljubljani je namreč dovolj primernih prireditvenih prostorov, kjer lahko brez bistvene škode za naravo izvedete vaš koncert v načrtovanem obsegu. Naš poziv ni omejen le na vaš konkreten dogodek, temveč menimo, da tudi sicer tako obsežni dogodki ne sodijo v ranljivo območje parka Tivoli in je zanje potrebno poiskati ustreznejši prostor.«