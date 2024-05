Čehi so bili na domačem terenu v največji praški dvorani v finalu spet po 14 letih, lovili in v zadnji tretjini tudi ujeli pa so 13. lovoriko.

Švica doslej še nikoli ni bila svetovna prvakinja. Do letos je na SP dobila deset medalj, a še nobene zlate. Imajo pa zdaj Švicarji tri srebrne v zadnjih 11 letih, tudi v letih 2013 in 2018 so klonili v finalu, obakrat proti Švedski.

Naslednje leto bo SP elitne skupine na Švedskem in Danskem. Iz letine konkurence sta letos izpadli Velika Britanija in Poljska, vanjo se vračata Slovenija in Madžarska. Kje in s kom bodo igrali Slovenci, bo znano po dokončni razporeditvi predtekmovalnih skupin krovne zveze IIHF, predvidoma danes pozno zvečer ali v ponedeljek.