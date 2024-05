24-letno dekle, ki se je na tekmovanje prijavila, da bi se imela lepo, je vozniški izpit pridobila takoj, ko je bilo mogoče, pri 18. letih, zato kljub mladosti velja za dokaj izkušeno za volanskim obročem.

Kakšna voznica ste, brezmadežna ali s kazenskimi točkami na računu?

Nobene kazenske točke nimam. Če bi jo imela, se na tekmovanje ne bi smela prijaviti.

Sprašujem z razlogom, Slovenci se imamo za odlične voznike. Tudi vi?

Sem zelo strpna in potrpežljiva, veliko stvari predvidim vnaprej. Ljudje so na cesti žal z mislimi drugje, pogosto tudi na telefonu, zato je smiselno, če veš, kaj bo človek pred teboj naredil. Zelo pozorna sem, če ob cesti vidim otroke, ki pogosto nepričakovano skočijo na cesto.

Za vas so na tekmovanju mladih voznikov dejali, da ste izstopali. Mar to pomeni, da obvladate tudi vzvratno parkiranje, ki ženskam pogosto povzroča težave?

Na tekmovanju smo imeli tudi parkiranje s prikolico. Bilo je težko. Toda samo parkiranje avtomobila mi na splošno ne dela težav. Bočnega sem se naučila že, ko sem obiskovala gimnazijo Poljane in drugače ni bilo moč parkirati.

Kaj je bilo na tekmovanju za vas najbolj zahtevno? Mnogi izpostavljajo prvo pomoč.

Prva pomoč ni bila naporna, prizor pa je bil zelo realen. Sem tudi pri gasilcih v operativi in tam znanje prve pomoči obnavljamo večkrat letno. Meni najbolj zahtevna je bila vožnja s prikolico, najbolj zanimiva pa hidravlična plošča, ki ti odnese zadek in moraš manevrirati med količki in jih čim manj podreti.

Mladim vozniški izpit ni več tako pomemben, kot je bil nekoč. Je vožnja z avtom pri vas del vsakdana, si življenje brez avtomobila lahko predstavljate?

Ne morem si predstavljati, da ne bi vozila. To bi bila največja muka, bila bi v depresiji, če ne bi imela izpita za avto.

Kaj pa vaši prijatelji? Kaj je mladim alternativa za avto?

Tudi moji prijatelji imajo vsi izpit za vožnjo avta, je pa res, da večina nima potrebe, da bi avto tudi vozila. Mnoge je tudi strah voziti, kot da bi dobili nek odpor. Alternativi sta avtobus ali pa kolo.

Je največja težava v tem, da je mladim strošek za avto previsok ali sploh nimajo želje, da bi ga vozili?

Seveda je avto s stroškovnega vidika težava. Kupiš ga že lahko, toda stroški, da se z njim varno voziš, so visoki. Tudi gorivo ni ravno poceni.

Sodite med hitrejše na cesti?

Dinamična vožnja mi ni preveč všeč. Enkrat sem bila na kartingu in me je noga bolj bolela od neprestanega zaviranja in ne toliko pospeševanja. Nisem ravno dirkač, strah me je nesreč, ki so pogoste.

Se posledično zavedate nevarnosti in dejstva, da je imetje vozniškega dovoljenja svojevrstna licenca za ubijanje?

Tega se zavedam. Zato sem toliko bolj pozorna. V avtu smo sicer dokaj varni, a del prometa so tudi pešči, kolesarji in motoristi, ki sodijo med bolj ogrožene in ranljive skupine. Nesreče si sama res ne želim.

Razvada mnogih je telefoniranje med vožnjo. Sploh ženske se temu težko uprejo, mar ne?

Sovražim ljudi, ki so med vožnjo na telefonu. Ne razumem, zakaj ljudje, če že morajo telefonirati, ne uporabljajo prostoročnega telefoniranja, ki je dovoljeno.

Tuje študije kažejo, da skoraj tri četrtine mladih uporablja mobilni telefon med vožnjo, ne samo za klice, ampak tudi za odgovarjanje na sporočila in brskanje po spletu.

Očitno so kazni prenizke in ljudi ne odvrnejo od takšnega početja.

Kako sicer gledate na bitko med spoloma za volanskim obročem, kdo vozi bolje?

Mnogi fantje mi malo v šali in malo zares pravijo, da sem najverjetneje zmagala zato, ker nisem povozila inštruktorja. Sama v vožnji resnično uživam in sem dobra voznica, a še vedno zgolj ženska za volanom. Ženske bomo v očeh moških vedno slabše voznice. Bolj kot to, katerega spola si, so pomembne izkušnje.

Se še spomnite let, ko ste bili voznik začetnik? Kaj vam je tedaj med vožnjo šlo najbolj na živce?

Najbolj me je jezilo moje neznanje, še posebej pri speljevanju v klanec sem imela težave.

Ste danes za volanskim obročem samozavestni, tudi v tistih bolj kočljivih situacijah?

Sem precej bolj samozavestna in ostanem mirna tudi takrat, ko se zgodi kaj nepredvidenega. Pred seboj sem tudi že naletela na prometno nesrečo in ostala mirna. Najbolj pa me razjezi, ko ljudje ne ustvarijo reševalnega pasu. To opažam dnevno, ko sem vozim iz Mengša v Ljubljano. Tujci še nekako, Slovenci pa nikakor in tega res nisem vesela. Reševalni pas je potrebno ustvariti tudi pri vsakdanji gneči, ne zgolj tedaj, ko pride do prometne nesreče.

Bi v procesu pridobivanja vozniškega dovoljenja kaj spremenili, da bi bili mladi vozniki na cesti še bolj suvereni, njihova vožnja pa varnejša?

Zdi se mi, da so šole vožnje dobro usposobljene, tudi tečaj varne vožnje, ki ga mora opraviti mladi voznik, se mi zdi smiseln. Je pa res, da bi znanje morali obnavljati tudi tisti vozniki, ki so na cesti že dlje časa. Vprašanje je, če bi nekdo, ki pri 40. letih izgubi vozniško dovoljenje, tega znova zlahka naredil. Koliko ljudi pa še danes pogleda levo in desno, preden vključi utripalko, gleda mrtve kote, se pravilno vključuje pri krožnem prometu... Dodatna varna vožnja bi marsikomu prišla še kako prav.

Kaj menite o psiholoških testih, ki bi že takoj izločili tiste, ki za volan ne sodijo?

Sem mnenja, da bi to postopek pridobitve izpita še malce podaljšalo, ampak bi bilo smiselno. Ob pridobitvi izpita tvegaš tudi svoje življenje, česar se zaveda premalo ljudi. Trenutno sem v fazi pridobivanja izpita za tovornjak in tam so psihološki testi potrebni.

Vas zanima vožnja tovornjaka?

Pri gasilcih v operativi vedno primanjkuje voznikov kategorije C. Ponudili so mi možnost, da opravljam izpit in sem si rekla, zakaj pa ne. Trenutno delam izpit za tovornjak brez prikolice, bo pa še trajalo nekaj časa, da bom v vožnji suverena. Voziti osebni avto je povsem drug svet kot voziti tovornjak. Pri tovornjaku vse poteka počasneje, moraš imeti čas in živce. Ne vem pa, če bi lahko tovornjak vozila dnevno, da bi bila to moja služba, tega si res ne predstavljam.

Starejši vozniki pravijo, da ste mlajši do njih v prometu nestrpni. Se strinjate?

Verjetno je res, da je človek, ko pridobi vozniško dovoljenje, bolj nestrpen, z leti pa se ta nestrpnost zmanjšuje. Dostikrat se nam mladim zdi, da starejši vozijo prepočasi, sploh na avtocesti. Meni se zdi počasna vožnja še bolj nevarna kot hitrejša. Spomnim se babice, ki me je vozila v šolo in je rekla, če bom porabila deset minut več časa, jih bom pač porabila. Časa imam dovolj, saj sem v pokoju.

V prometu največ štejejo izkušnje. Število nesreč s smrtnim izidom pri mladih do 24. leta starosti je skoraj dvakrat večje kot pri bolj izkušenih voznikih. Pogosto je pri nesrečah mladih prisoten alkohol. Bi mu morali odločno reči ne?

Žal je res, da mladi pogosto radi tudi kaj spijejo in potem sedejo za volan. Tudi hitra vožnja jim je blizu, posledica pa izguba nadzora nad vozilom. Večina nesreč se zato zgodi ponoči. To je težko preprečiti, ker mladi imajo hitro vožnjo in željo po dokazovanju v krvi. Ne razumem pa logike, da nek mlad voznik, ki je pod vplivom alkohola, tvega svoje življenje in si ne naroči taksija. Menim, da bi morala v Sloveniji veljati popolna netolerantnost do alkohola in meja alkoholiziranosti nič promila. Žal pa je tako, da nekdo, ki si želi piti in voziti, bo pil in vozil.

Moj prvi avto je bila 17 let stara stoenka, kaj pa vaš?

Moj je bila škoda fabia, ki sem jo dobila od sestre in bo sedaj šla v prodajo, saj sem v enoletno uporabo dobila opel corso. Potem pa bom o nakupu avta znova razmišljala. Še dobro, da je na voljo nekaj modelov, ki so cenejši in si jih tudi mladi lahko privoščimo.

Danes so avtomobili občutno varnejši in opremljeni s številnimi asistenčnimi sistemi. Jih uporabljate?

V mojem prvem avtu jih žal ni bilo. Ima pa sisteme avto od mojih staršev. Nekaterim sistemom zaupam bolj, drugim manj. Sistemi niso vsemogočni, poznam primer, ko je zaradi sistema samodejnega zaviranja prišlo do nesreče. Kombinacija sistemov in naše pozornosti je dobitna. Uporabljam sistem, ki mi kaže mrtvi kot, prav tako sistem, ki ohranja vožnjo na voznem pasu in te z vibriranjem opozori, če prečkaš črto. Zanimiv se mi zdi tudi sistem, ki zaznava prometno signalizacijo. V coni 30 se lahko hitro zgodi, da voziš prehitro. Tudi meni se je enkrat zgodilo, da sem vozila prehitro, kazen 40 evrov ni bila previsoka.

Iz avtov izginjajo ročni menjalniki in je vse več samodejnih. Kateri je vam bližje?

Meni je oboje blizu, bi pa za daljše razdalje izbrala samodejni menjalnik, ki pride prav tudi takrat, ko je gneča na cesti. Se mi pa zdi, da je vožnja z ročnim menjalnikom lahko precej bolj dinamična in me ohranja pri zavesti. Pri samodejnem menjalniku lahko vožnja hitro postane monotona.

Eno leto boste za nagrado vozili opla corso. Predvidevam, da to ni vaš sanjski avto.

Ko bom kupila naslednji avto, bo zagotovo manjši, saj večjega ne potrebujem. Če pa že, si ga lahko sposodim od staršev ali fanta. Za v službo, kratke razdalje in parkiranje so mali avtomobili vrhunski, zato sem s corso več kot zadovoljna.

Je res, da letno prevozite 50.000 kilometrov?

Daljše relacije so mi blizu, kilometri se hitro nabirajo, zadnje leto sem vseskozi na cesti, dvakrat do trikrat tedensko sem v kombiju in dnevno prevozim tudi po 300 kilometrov.

