Učenje branja ni zabava, ampak resno delo

V osnovnih šolah imajo od marca na voljo digitalni učni pripomoček, ki naj bi bil namenjen prijetnejšemu in zabavnejšemu učenju branja. Ob tem ko na šolskem ministrstvu načrtujejo tudi nove projekte digitalizacije, na Pedagoškem inštitutu opozarjajo na to, da je branje z zaslonov neučinkovito in celo škodljivo.