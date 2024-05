»Če bi srečali moje brate in sestre, bi videli, da imamo to v genih. Sama bi celo raje imela prekomerno telesno težo, a tako pač je,« je za podkast Glad We Had This Chat povedala Sarah Jessica.

Od 90. let prejšnjega stoletja Parkerjeva slovi kot ena izmed modnih ikon, po njenih naravnih kodrih hrepenijo številne, pozornost pa vzbuja s svojimi opravami na platnu in drugje. Je ena izmed hollywoodskih zvezdnic, ki obožujejo svoje sive lase, saj meni, da bi se ženske morale sprijazniti s svojo starostjo.