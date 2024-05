Microsoft je ta teden predstavil svojo novo vizijo prenosnikov z operacijskim sistemom windows. Glede na to, da je podjetje vložilo že preko 13 milijard dolarjev v razvijalca umetne inteligence OpenAI, ne čudi, da je velik del Microsoftovih predstav o prihodnosti računalnikov povezan z umetno inteligenco. Ta naj bi bila z novimi prenosniki tako zelo povezana, da jih je Microsoft poimenoval »copilot+ PC« oziroma osebni računalniki copilot+. Copilot je sicer Microsoftova različica chatGPT. Pri tem velja izpostaviti, da copilot+ ni zgolj nova serija Microsoftovih prenosnikov, temveč naj bi šlo za povsem novo kategorijo prenosnika z operacijskim sistemom windows, ki jih bodo izdelovala tudi druga podjetja. Od Microsoftove predstavitve koncepta copilot+ so svoje različice napovedali tudi pri Asusu, Lenovu, Dellu, Acerju, Samsungu in HP-ju.

Integracija umetne inteligence in prenosnikov je pri tem morda celo najbolj dolgočasen podatek, a nikakor nepomemben, vendar o tem zelo pomembnem vidiku naprav nekoliko kasneje. Na prvo žogo je najbolj zanimivo, da namerava Microsoft z novo vrsto prenosnikov resno konkurirati Applovi revoluciji le-teh. Jabolčno podjetje je pred štirimi leti v prodajo poslalo prve prenosnike z lastnim procesorjem m1, ki je temeljil na arhitekturi ARM. Gre za isto arhitekturo čipovja, ki jo uporabljajo za izdelavo procesorjev za mobilnike. Prednost te arhitekture čipovja je, da zmore izdelati zmogljive, a predvsem veliko bolj varčne »možgane« računalnikov. Če je bila do leta 2020 glavna hiba prenosnikov, da so zares zmogljivi dosegali le kakšne štiri ure avtonomije baterije, so pri Applu avtonomijo raztegnili do 20 ur. Seveda ne med najbolj zahtevnimi nalogami, a vseeno. Gre za izvrsten dosežek, ki je vse ostale prenosnike naredil za veliko manj zanimive. Tudi zato, ker Applovi prenosniki s procesorji ARM niso bili manj zmogljivi od predhodnikov. Bili so celo bolj zmogljivi. Zmaga na celi črti.

Bolj zmogljivi in z daljšo avtonomijo od Appla?

Microsoft je že večkrat poskusil spodbuditi razvoj prenosnikov s čipovjem ARM in operacijskim sistemom windows, a so se njihovi napori vselej izjalovili. Naprave so imele okrnjene zmogljivosti. Ogromno programov, ki jih uporabljamo vsak dan, na čipih z arhitekturo ARM iz tehničnih razlogov preprosto ni delovalo. Tokrat naj bi bilo drugače. Deloma po zaslugi nove optimizacije operacijskega sistema ter uspešnih dogovorov z vodilnimi proizvajalci programske opreme. Med drugim naj bi polne različice svojih programov za naprave copilot+ izdelali pri Adobeju, prihaja tudi prilagojen program za montiranje videov DaVinci resolve. Programi, ki niso prilagojeni, pa naj bi delovali po zaslugi vgrajenega emulatorja »prism«, podobno kot so se prvih korakov v novo ero macbookov lotili pri Applu z emulatorjem »rosetta«.

Drugi vzrok za optimizem naj bi bilo novo čipovje podjetja Qualcomm, ki je znano zlasti po čipovju snapdragon za pametne telefone. Tudi to je seveda izdelano na arhitekturi ARM. Čipa, ki ju bo podjetje izdelovalo za prenosnike copilot+, se imenujeta snapdragon x elite in snapdragon x plus. Med drugim vsebujeta nevralno procesno enoto (NPU), ki naj bi pomagala pri lokalnih operacijah umetne inteligence. To so tiste operacije, ki potekajo na napravi in ne potrebujejo povezave s podatkovnimi centri, zaradi česar so potencialno bolj varne z vidika varovanja osebnih podatkov. Microsoft ob tem trdi, da so prenosniki copilot+ za kar 58 odstotkov hitrejši od novega Applovega prenosnika macbook air m3. To impresivno številko so dosegli med testom cinebench 2024 multicore. Enako samozavest je zaznati, ko govor naleti na avtonomijo baterije. V neformalnih pogovorih s predstavniki proizvajalcev prenosnikov copilot+ smo naleteli celo na šale tipa: »Si res želite testirati te naprave? Samo test avtonomije baterije vam bo vzel več dni.« Uradni podatki so sicer do 22 ur predvajanja videovsebin, ki so naložene na napravi, in do 15 ur brskanja po spletu. To naj bi bilo 20 odstotkov več od macbook air s 15-palčnim zaslonom, procesorjem m3 in s podobnimi nastavitvami.

Prvi prenosniki copilot+ v prodajo prihajajo 18. junija. Microsoft bo v ponudbo poslal dve napravi. Surface pro je oblike hibridne tablice, ki se s priklopom brezžične tipkovnice spremeni v prenosnik. Vendar je tipkovnico treba dokupiti za okoli 150 evrov. Ob surface pro v prodajo prihaja še prenosnik surface laptop. Vstopna cena surface pro z zaslonom LCD in manj zmogljivim procesorjem x plus v Nemčiji znapa 1199 evrov, z zaslonom OLED in zmogljivejšim procesorjem x elite pa 1799 evrov. Microsoft na slovenski spletni strani medtem še ne kaže znakov dobavljivosti novih naprav surface pri nas. Je pa Asus pri nas že pričel zbirati prednaročila za vivobook s 15, ki stane okoli 1599 evrov. Pri nas bosta v prodaji tudi prenosnika podjetja Lenovo, in sicer potrošniški yoga slim 7x ter poslovni thinkpad t14s gen 6. Prvi bo stal 1599 evrov, drugi pa 1769 evrov.

Nova izredno huda past za zasebnost

Kar se tiče aplikacij umetne inteligence na prenosnikih copilot+, so stvari večinoma pričakovane. Obljube o polni integraciji in veliko pomoči, ki nam jo lahko umetna inteligenca nudi pri našem delu. Vključno s pomočjo pri urejanju videov in fotografij. Bolj pa je presenetila napoved povsem nove funkcije »recall« oziroma v prostem prevodu »prikliči nazaj«. Ta naj bi odpravljala pogoste težave, ko se ne uspemo spomniti, kje smo prebrali nek podatek oziroma videli neko stvar. Recall naj bi bil uporabnikov osebni fotografski spomin za dogajanje na računalniku.

V praksi se bo uporabnik lahko vračal v preteklost svojih aktivnosti na računalniku in videl, kaj se je dogajalo. Sliši se zelo praktično in tudi zelo strašljivo. Gre za izreden nadzor nad našimi vsakodnevnimi aktivnostmi. Microsoft trdi, da so vsi podatki za delovanje recall shranjeni lokalno in da vsi podatki ostanejo tam. Prav tako naj bi lahko brisali spomin in tudi onemogočili spominjanje v določenih programih. Vse lepo in prav. Kaj pa na delovnem mestu? Bodo imeli delodajalci na službenih napravah po novem serijsko vgrajen nadzor za v vsak (osebni) pogovor, vsako elektronsko pošto in vsako drugo aktivnost, ki jo bomo imeli na službenih računalnikih, ki bodo premogli to funkcijo? To je vprašanje, ki se mu splača posvetiti vsaj nekaj pozornosti.

*** Prenosniki copilot+ naj bi bili 58 odstotkov hitrejši od Applovega macbook air m3, avtonomija baterije pa naj bi znašala do 22 ur oziroma za 20 odstotkov več od macbook air 15 m3.