Legendarni hrvaški pevec se je ob tej priložnosti za hrvaški In magazin spomnil nekaterih anekdot iz svoje dolgoletne glasbene kariere, sploh iz časov, ko so oboževalke celo omedlevale pred njim, zaradi ene od njih pa ga je enkrat na zagrebškem letališču pridržala celo policija. »Odpeljali so me v sobo in izrekli žensko ime ter me vprašali, ali jo poznam ali ne,« se je spomnil. Pojasnil je, da je dekle doma napisalo, da ga ljubi in da gre po njegov avtogram, starši pa so mislili, da sta bila na zmenku. Ker je bil oče vpliven politik, je po besedah glasbenika poskrbel za to, da je ponj prišla kar policija.

Vlado je bil, kot pravi, tudi žrtev številnih laži, ki so krožile o njem, najhuje, kar je slišal o sebi, pa je bilo to, da se je obesil. »To so objavili celo časopisi. Sam sem bil v Nemčiji, ni bilo mobilnega telefona, ko sem po treh mesecih odsotnosti šel na letalo, pa mi je stevardesa rekla, da sem vendarle živ,« je pojasnil in dodal, da se ne spomni, da bi bil kdaj na toliko časopisnih naslovnicah kot takrat.