Tako je med drugim že napovedala, da bo zagotovo prišla na evropsko nogometno prvenstvo v Nemčijo, kjer bo s tribun znova navijala za hrvaško reprezentanco, že pred tem pa je razglabljala tudi o svojem uspehu in zavisti, ki jo zbuja. »Vse življenje sem imela veliko sovražnikov. In za vse, kar počnem, dobim veliko pozornosti, ker vse, kar počnem, delam odlično. Zaradi tega razumem frustracije drugih, a nikoli ne bom razumela, da je moški ljubosumen na žensko ... Medtem ko vi vrtite glasbo v svojih garažah, sem jaz ustvarjena za velike stvari, ker imam večja jajca kot vsi vi skupaj,« je med drugim sporočila Knollova.

Dodala je še, da zavrača milijone, ker ne prodaja svojega telesa in duše, česar ne namerava storiti niti v prihodnosti, tako kot ne namerava odpreti svojega profila na platformi OnlyFans, s katerim bi po svojih ocenah lahko zaslužila milijone. Obenem pa ni pozabila našteti vsega, kar je dosegla, in tistega, kar še namerava doseči: »Da, seksi sem, in da, govorim štiri jezike, in da, imam diplomo iz grafične tehnologije, in da, vse si plačam sama, in da, lahko igram, in da, imam znamko bikink, in da, jaz sem največja vplivnica na Hrvaškem, in da, veliko delam, in da, sem na poti, da bom najboljša.«