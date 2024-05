Kot je dejala 45-letna umetnica, ji je peto mesto na Evrosongu prineslo denar in delo, napovedala pa je, da se bo podobno zgodilo tudi Marku Purišiću alias Baby Lasagni, ki se je letos uvrstil na visoko drugo mesto. »Trg, na katerem delamo, je precej omejen. Delo je festivalsko, več ga je, ko obiščeš vse te festivale od Slovenije do Makedonije, potem pa je pavza, ker festivalov ni neskončno veliko. Evrovizija nam je prinesla širšo publiko, pozornost in posel,« je dejala. »Menim, da se bo to zgodilo tudi Lasagni,« je ocenila in za hrvaškega glasbenika v Evropi napovedala kariero, podobno italijanski skupini Maneskin. »Je precej priljubljen in evrovizijska publika si ga je zapomnila,« je dodala Konstrakta, ki je letos na Evrosongu sporočila rezultate srbske žirije, ki je Hrvaški prisodila 12 točk.

Sicer meni, da ukinitev žirije ne bi bila slaba oziroma da bi lahko obstajali nagrada žirije in nagrada občinstva. O letošnji prireditvi za pesem Evrovizije nasploh pa pravi, da je spremljala tekmovanje, a vseh pesmi ni proučila, saj za to nima živcev. Za koncert v hrvaški prestolnici je medtem napovedala: »Videli boste Konstrakto z nekaj novimi pesmimi, vendar od leta 2022 nismo naredili nobenega čudeža, ker ne delam tako hitro, to je že dobro znano.«