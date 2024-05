Junak tekme je postal Connor McDavid, ki je zadel po 32 sekundah drugega podaljška oziroma v 81. minuti. Oilers so sicer vodili že z 2:0 po zadetkih Leona Draisaitla in Zacha Hymana, vendar je Tyler Seguin zadel dvakrat za domačo ekipo, sicer prvo nosilko zahodne konference. V finalu vzhoda se med seboj merita moštvi Florida Panthers in New York Rangers.