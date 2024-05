Ko beseda nanese na tenis, na moremo mimo zaslužkov, posebno na največjih turnirjih. Jutri se namreč v Parizu začne letošnji drugi grand slam, na katerem uspeh prinese veliko denarja. Že sama uvrstitev na glavni turnir zagotavlja 73.000 evrov, za zmagovalca pa jih je namenjenih kar 2,4 milijona. Kdo bo prejel toliko denarja, bo znano 8. in 9. junija, ko bosta na sporedu finala v ženski in moški konkurenci.

Ne najbolje razpoložen pred Rolandom Garrosom je Novak Đoković, lanski zmagovalec. Pri 37 letih je že 426 tednov številka ena moškega tenisa, postal pa je tudi komajda tretji igralec v zgodovini, ki ima v statistiki turnirjev ATP več kot 1100 zmag. Pred njim sta zgolj Američan Jimmy Conors (1274 zmag) in Švicar Roger Federer (1251). Lanska sezona je bila za Srba ena najboljših v karieri, letos mu ne gre tako dobro, saj še nima turnirske zmage. »Potrebujem čim več tekem, da bom znova ujel zmagovalno formo, brez katere bom v Parizu le stežka ubranil naslov,« pravi Đoković, ki forme ni ujel niti v Ženevi, saj je včeraj izgubil polfinale. Toliko bolj, ker se po poškodbi na veliko sceno vrača Španec Rafael Nadal, ki je pokal za zmagovalca na Rolandu Garrosu dvignil rekordnih 14-krat, nazadnje leta 2022. Trenutno je komajda 276. na svetu, tako da ga prvič ni med nosilci, ima pa neverjetno razmerje zmag in porazov 112:3, se pravi, da je dobil 97,4 odstotka vseh dvobojev. Vse to lahko skrbi Alexandra Zvereva, saj je žreb določil, da se bosta pomerila že v prvem krogu. Je pa res, da je Nemec v odlični formi, saj je nedavno dobil turnir v Rimu. »Odprto prvenstvo Francije je najpomembnejši turnir moje kariere. Vse, kar sem tam doživel in užival, bo večno v mojem srcu,« pravi 38-letni Španec. Je edini tenisač, ki mu je v Parizu uspelo zmagati petkrat zapored (2010–2014), in prav tako edini, ki na poti do štirih zmag ni izgubil niti enega niza (2008, 2010, 2017 in 2020). »Ima neverjetno sposobnost, da udarja močne udarce s forhendom, in se odlično giblje po igrišču. Nasprotnika z udarci prisili iz idealnega položaja,« pravi nekdanji teniški igralec Michael Chang o tem, zakaj je Nadal na pesku tako dominanten. Dodaten razlog je tudi, da se na peščenem igrišču počuti kot riba v vodi, v Španiji jih imajo namreč več kot 100.000.

Podobno dominantna, kot je Nadal, je na pesku Poljakinja Iga Swiatek, ki prav tako brani naslov. Na peščenih igriščih je dobila 88 odstotkov vseh dvobojev, letos pa bi rada po 11 letih postala prva teniška igralka, ki bi v isti sezoni osvojila turnirje v Madridu, Rimu in Parizu. To je nazadnje leta 2013 uspelo Sereni Williams. Poljakinja turnir začenja optimistična, saj je zmago slavila na 12 dvobojih zapored. »V Parizu te bom premagala,« je odločna Belorusinja Arina Sabalenka, potem ko je proti Poljakinji izgubila finale v Rimu. Svoj pogled na letošnji Roland Garros ima tudi legendarna Martina Navratilova, dvakratna zmagovalka, v letih 1982 in 1984. »V tem trenutku se mi zdi Iga skorajda nepremagljiva,« o Poljakinji, ki jo spominja na Chris Evert, pravi Američanka (državljanstvo je dobila leta 1975) in dodaja, da je malo verjetno, da bi v Parizu slavila 14-krat kot Nadal, pa čeprav je pri 22 letih še vedno zelo mlada. Slovenske barve bo branila le Tamara Zidanšek, ki je v tretjem krogu kvalifikacij s 7:5, 1:6 in 6:3 premagala Američanko Hailey Baptiste.