Kult Josipa Iličića

Ko reprezentančni selektorji sporočijo sezname igralcev, to praviloma izzove vsaj nekaj, če ne veliko oporekanj. Povsod je tako, le da so manjša okolja, kot je slovensko, primerljiva z manjšimi bivalnimi enotami. Prepir v garsonjeri je bolj napet in bučen od prepira v vili, kjer se vsak lahko umakne v svojo sobo. Najbučnejše je, ko gre za nogomet. Do te na videz enostavne, dejansko pa najbolj kompleksne kot tudi najbolj priljubljene športne discipline ima malodane vsak vsaj odnos in stališče, če že zase ne misli, da se nanjo spozna. Najpomembnejša postranska dejavnost se mu tudi reče, kajti nogomet v večini sodobnih skupnosti predstavlja podsistem, ki najbolj izraža siceršnje družbenopolitične razmere. In če je Slovenija pred 40 in več leti menila, da bo topogledno drugačna, se je uštela. Glavni, tudi politični favorit prihodnosti, torej Aleksander Čeferin, se prebija skozi nogomet in ne karate, nekoč glavni hokejski derbi Jesenice – Olimpija pa je zamenjala nogometna tekma med Mariborom in Olimpijo. Tako je nogomet, podobno kot je bilo v rajnki državi, postal ob politiki kot v navezavi nanjo najpomembnejše polje bentenja.