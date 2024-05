Pojem pomoči ljudem v stiski je v Sloveniji zagotovo Anita Ogulin, prostovoljka in dolgoletna predsednica vseslovenske humanitarne organizacije Zveza prijateljev mladine (ZPM) Ljubljana Moste - Polje, ki se je nedavno preimenovala v Zvezo Anite Ogulin in ZPM. V začetku minulega tedna pa je humanitarka poleg priznanj iz preteklih let, denimo Slovenka leta po izboru Nedeljskega dnevnika in častna meščanka Ljubljane, prejela še eno. Za življenjsko delo so ji podelili državno odlikovanje zlati red za zasluge.

Ko so jo v preteklosti večkrat vprašali, kako zmore vse to požrtvovalno delo, ki s seboj prinaša toliko težkih zgodb, je vedno znova odgovorila, da je to v njej. Da bo pomoč drugim njena misija, se je v Anito Ogulin vpisalo že v otroštvu. Odraščala je v revni družini, kjer je bila zaposlena le mama, ki je bila slabovidna, oče pa je bil popolnoma slep. Z bratom sta bila že kot otroka vodnika slepih in slabovidnih, ona od svojega tretjega leta, on od svojega petega leta. Odgovornost za šibkejše je njena bivanjska os tako postala že zelo zgodaj in je z njo ostala za vedno.

Anita Ogulin, ki že več desetletij kot prostovoljka deluje na področju socialnega varstva in dobrodelnosti, je ob tem počela še druge stvari: gospodinjila, kmetovala, urejala vrtove, pakirala živila in opravljala tajniška dela. Nekaj časa je bila novinarka, in sicer pri delavskem časopisu Glas kolektiva gradbenega podjetja SCT in kot zunanja sodelavka Radia Glas Ljubljana ter pisala prispevke za različne časopise in revije. V medijih je delala petnajst let, a bila hkrati ves čas tudi prostovoljka. Kot novinarka, kot je pred leti dejala sama, je na revščino lahko le opozarjala, kot humanitarka pa lahko poskrbi, da ljudje v stiski pomoč takoj dobijo. Ko se je že dolgo tega po hudi prometni nesreči invalidsko upokojila, je vse svoje sile usmerila v pomoč šibkejšim.

Pobudnica številnih programov

V Zvezo prijateljev mladine, humanitarno organizacijo, ki že več kot 70 let deluje na področju pomoči otrokom, mladostnikom in družinam ter zaščite njihovih pravic, se je kot prostovoljka vključila pred približno pol stoletja in pri tem opravljala različne naloge. Bila je pedagoška vodja in kasneje vzgojiteljica, dokler ni leta 1992 za več kot dvajset let prevzela vlogo sekretarke ZPM Ljubljana Moste - Polje, čemur je nato sledilo mesto predsednice. V vseh teh vlogah je ves čas delovala in deluje kot prostovoljka.

S svojo predanostjo humanitarnemu delu Anita Ogulin premika gore, toliko je s sodelavci ob mreži donatorjev, podpornikov, partnerjev in medijev že naredila na tem področju. Z njeno pomočjo in podporo, zdaj že pod novim imenom, Zveze Anite Ogulin in ZPM so mnoge socialno šibke družine dobile hrano, psihosocialno pomoč, sredstva za plačilo položnic in jim je uspelo ohraniti streho nad glavo, številni otroci pa so prejeli brezplačno učno pomoč, razumevanje in spodbudo ter na letovanjih prvič doživeli morje, pri trinajstih letih prvič praznovali svoj rojstni dan in stopili na smuči. Bila je med ustanovitelji fundacije nekdanjega predsednika republike Danila Türka Pustimo jim sanje, mentorica v otroških parlamentih in ustanoviteljica štipendijskega sklada za revne otroke pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije, s čimer je omogočila izobraževanje številnim otrokom iz družin s finančnimi težavami.

Ustvarila in soustvarila je številne programe, ki so otrokom prinesli občutek sprejetosti in lastne vrednosti ter jim omogočili socialno vključenost. Med prelomnimi je projekt Botrstvo v Sloveniji, ki so ga zagnali leta 2010, z njim pa so do sedaj omogočili podporo več kot 13.000 otrokom, zbranih je bilo več kot 33 milijonov evrov, v program pa se je vključilo več kot 10.000 botrov. Tu je še Veriga dobrih ljudi, program, ki deluje prav tako na njeno pobudo, usmerjen pa je k celostni pomoči družinam z mladoletnimi otroki, ki živijo v revščini.

Poosebitev večnega optimizma

Velika človekoljubka z vsem svojim delovanjem poudarja, da za vsako težko situacijo obstaja rešitev. »Anita je poosebitev optimizma, nikoli ne izgubi volje do dela in življenja ter do sistemskih sprememb, da bo ljudem, ki so v stiski, bolje in bodo lažje reševali svoje situacije. Je tudi velika motivatorka in ima pristen pristop do vsega ter vsakogar. V vsem vidi priložnost, da se lahko naredi kaj dobrega, in enako verjame v ljudi, ki se znajdejo v stiski in obrnejo po pomoč. Prepričana je, da si vsak zasluži priložnost, da bo lahko živel bolj dostojanstveno,« o Aniti Ogulin pravi njena sodelavka Doris Rojo, ki v Zvezi Anite Ogulin in ZPM skrbi za odnose z javnostmi.

Sočutna, usmerjena k iskanju rešitev, dostopna, prijazna in odločna – to so še besede, s katerimi je mogoče opisati Anito Ogulin. Humanitarko, ki se ob vsakem klicu, ko zasluti, »da je za tem nekaj več kot obupan glas, odpravi na teren«, še pove njena sodelavka. In tako je bila Anita Ogulin tudi ob lanskih velikih poplavah več kot 300-krat na terenu po vseh poplavljenih območjih, in to kljub svoji bolezni.

Pred dobrima dvema letoma so ji diagnosticirali raka. O čemer je odprto spregovorila v javnosti. O sprejemanju in soočanju z boleznijo ter zdravljenju. Vedno se je borila za življenja drugih, sedaj se bori zase. Zaradi zdravljenja se tudi ni udeležila novinarske konference ob preimenovanju ZPM Ljubljana Moste - Polje v zvezo z njenim imenom.

Družba sočutja in solidarnosti

Sporočilo, ki ga Anita Ogulin vedno znova prinaša med nas, je poziv k družbi sočutja, razumevanja, solidarnosti, vključevanja, pravičnosti in spoštovanja. Kritična je do neoliberalne perspektive, ki na posameznika prelaga krivdo za njegovo socialno situacijo. Pri čemer civilna družba na področju socialnega varstva najpogosteje rešuje to, kar bi morala urediti država. Na to je večkrat opozorila. Na podlagi terenskih izkušenj, ki ji prinašajo dobro poznavanje razmer revščine, pa je s sodelavci oblikovala že številne predloge sistemskih rešitev. Kaže pot, kako bi bilo za socialno varnost lahko pri nas bolje poskrbljeno.