Urgenca za Golobovo vlado

Bolniki in svojci, ki so nam v zadnjih mesecih pripovedovali o razmerah na ljubljanski urgenci, so izpostavljali neznosno gnečo in negotovost. Nekateri sogovorniki so se spominjali tudi osebja, ki po njihovih besedah komaj gleda od utrujenosti. In sotrpinov, ki so skušali – nekateri od njih so bili tudi sami vidno izčrpani od čakanja – na vse mogoče načine preskočiti vrsto.