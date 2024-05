Najbrž bosta ribiški spor obe državi pometli pod preprogo, po skupnih debaklih v Strasbourgu se bosta raje izogibali neumnostim z globami. Zato verjetno državi ne bosta posegli po izvršbah plačilnih nalogov za pomorske prekrške, ki gredo v milijone evrov. To bi bil preprosto diplomatski škandal in tega nihče ne potrebuje. Najbolje bi bilo, če bi obe strani razumeli, da arbitražna razsodba pravno velja, politično pa je mrtva. Ljubljana ne more uresničevati nečesa, česar Zagreb ne priznava, in obratno. To je izhodišče za skupna pogajanja in iskanje novih paketnih rešitev glede mejnih in drugih nerešenih vprašanj. Tudi glede rešitev o skupnem ribolovu v širšem akvatoriju, seveda po načelu sorazmernosti glede slovenskih ribičev. Odlaganje problemov in vera v čudeže sta morda krščanska, nista pa učinkovita. Mladina