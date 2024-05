Podobno hiter je bil tudi šofer mercedesa z britanskimi registrskimi tablicami, ki so ga ustavili okoli 20. ure, vozil pa je s hitrostjo 189 kilometrov na uro – za volanom je sedel 41-letni hrvaški državljan. Sedemintridesetletniku iz Turčije z mercedesom, registriranim v Franciji, pa so namerili še nekoliko več, 198 kilometrov na uro. V sredo zvečer so stopili na prste še enemu takšnemu primerku: 45-letnemu vozniku audija A8, hrvaškemu državljanu, se ju števec ustavil šele pri hitrosti 201 kilometer na uro.