Na Trgu republike bo od 29. maja do 17. junija razstavljenih 145 dvometrskih medvedov. Skulpture medvedov bodo z odprtimi rokami širile prijateljstvo in optimizem med državami, ki jih predstavljajo. Med njimi bo tudi medved, ki ga je poslikal mladi ljubljanski umetnik Luka Rep.

Rep, ki je poslikavo medveda ustvarjal med 23. aprilom in 8. majem v Centru Rog, je študent Akademije za vizualne umetnosti AVA v Ljubljani in prejemnik štipendije Mestne občine Ljubljana za nadarjene. Projekt United Buddy Bears je bil zanj prvi mednarodni projekt. Pri izbiri motiva za poslikavo ga je vodila ideja strpnosti. »Poslikava predstavlja preplet obrazov, različnih spolov, nacionalnosti in kultur. Sestavlja mozaično podobo, ki gradi nekakšno celoto in hkrati predstavlja našo državo. Znotraj poslikave so upodobljeni tudi znani obrazi ljudi iz slovenske književnosti in umetnosti,« je povedal Luka Rep. Na poslikavi je izpostavil Ivana Cankarja, Almo Karlin, Zofko Kveder, Ivano Kobilco, Lili Novy, Jožeta Plečnika, Franceta Prešerna in Primoža Trubarja.

Simbol strpnosti

S svojim delom je Rep želel poudariti tudi slovenske simbole, uporabil je modro, belo in rdečo barvo ter samostojne motive, ki upodabljajo idrijsko čipko, simbol slovenske identitete, ustvarjalnosti in tradicije. »Idejo sem dobil skozi branje različnih literarnih del in kontemplacijo. Poskušal sem razmišljati v smeri, ki bi skulpturo prikazala kot simbol strpnosti in miroljubnosti med ljudmi,« je pojasnil.

Mladi umetnik je projektu namenil približno deset dni, a kot pravi, je bil projekt po eni strani zahteven, po drugi pa zelo prijeten. »To sem počel s strastjo in zares užival v celotnem procesu. Je pa takšno delo tudi fizično naporno, saj sem od pet do šest ur na dan preživel v različnih položajih ob medvedu,« je povedal Rep.

Priložnost za neuveljavljene mlade

Umetnika, ki je izdelal poslikavo medveda, je Mestna občina Ljubljana izbrala na podlagi javnega povabila. »Želeli smo podpreti mlado generacijo umetnikov, ki stopajo na svojo karierno pot,« so zapisali. Luka Rep je to priložnost označil za res dobro, saj je, kot je povedal, to prvi javni razpis, kjer so mladi dobili priložnost, da se uveljavijo na področju mednarodne umetnosti. »Takšen projekt nam pomaga vstopiti v pravi svet umetnosti, kjer lahko pridobiš prepoznavnost,« je prepričan.

Po njegovem mnenju mladi v prestolnici sicer pogosto ne dobivajo priložnosti za večje projekte. »Imamo nekatere natečaje in razpise, a v manjšem obsegu in ne na mednarodni ravni,« je pojasnil Rep in dodal, da je tistim, ki večje prepoznavnosti še nimajo, težko stopiti na trg umetnosti, saj tam že vlada monopol uveljavljenih umetnikov.

Projekt sicer izvira iz pobude umetnikov iz Berlina, ki so pred leti začeli ustvarjati krog podpornikov United Buddy Bears, da bi spodbudili ljudi k razmišljanju o mednarodnem razumevanju in mirnem sobivanju. Medvedi bodo razporejeni v obliki Pistolettovega simbola Tretjega paradiža, ki odraža svoboden umetniški pogled na problematiko sobivanja v svetu.