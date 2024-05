Trem visokim predstavnikom sirskih oblasti pod vodstvom predsednika Bašarja al Asada so sodili v odsotnosti zaradi sodelovanja pri zločinih proti človečnosti in vojnih zločinih med trajajočo državljansko vojno v Siriji.

Primer proti nekdanjemu vodji sirskega urada za nacionalno varnost Aliju Mamluku, nekdanjemu direktorju obveščevalne službe zračnih sil Džamilu Hasanu in nekdanjemu vodji preiskovalne veje obveščevalne službe v Damasku Abdelu Salamu Mahmudu, ki se je začel v torek, se je osredotočal na njihovo vlogo pri smrti dveh francoskih državljanov v Siriji.

Trojica je bila obtožena, da je sodelovala pri prisilnem izginotju in smrti dvojnih državljanov Francije in Sirije Mazzena Dabbagha, višjega svetovalca za izobraževanje na francoski šoli v Damasku, in njegovega sina Patricka, ki so ju aretirali v Damasku leta 2013.

Po besedah svaka Mazzena Dabbagha, ki je bil aretiran istočasno z njima, a so ga dva dni zatem izpustili, so ju prepeljali v zapor, ki ga vodi obveščevalna služba sirskih zračnih sil in je znan po okrutnem mučenju.

O njiju ni bilo več slišati, dokler ju avgusta 2018 niso razglasili za mrtva. Po podatkih iz mrliških listov, ki so ju poslali njuni družini, je Patrick umrl januarja 2014, Mazzen pa novembra 2017.

Preiskovalni sodniki so menili, da je dovolj dokazov, da sta moška umrla zaradi mučenja.

Sodni procesi proti predstavnikom sirskih oblasti zaradi obtožb o zločinih med vojno v Siriji so že potekali drugod po Evropi, zlasti v Nemčiji. Vendar so v teh primerih sodili nižjim predstavnikom, ki so bili prisotni na zaslišanjih.