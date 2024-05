Kot je povedala kranjska podžupanja Manja Zorko, namerava občina ob Domu krajanov Primskovo za 670.000 evrov odkupiti približno 5500 kvadratnih metrov zemljišč, ki jih bo v prihodnosti glede na potrebe namenila širitvi osnovne šole in vrtca na Primskovem. Z odkupom omenjenih zemljišč se na občini nadejajo rešitve spora s Skladom obrtnikov in podjetnikov. Ta namreč občino toži zaradi domnevne manjvrednosti zemljišč na Primskovem, ki jih je občina leta 2014 opredelila kot zelene površine, na katerih ni dopustna gradnja stanovanjskih stavb. Sklad od občine v tožbi zahteva 550.000 evrov odškodnine in pripadajoče obresti. Ustavno sodišče je odločilo, da sprememba namembnosti spornih zemljišč ni bila dovolj pretehtana z vidika zasledovanja zasebnega interesa na eni in javnega na drugi strani. Občina pa vse od odločitve ustavnega sodišča junija 2020 aktivno deluje v smeri odprave neustavnosti. Teče postopek spremembe občinskega prostorskega načrta, tako da bi ta zemljišča opredelili kot območje centralnih dejavnosti, namenjenih izobraževanju.

Mestni svet je obravnaval tudi kar nekaj sprememb cen storitev v občini. Podprl je zvišanje cene parkiranja za deset centrov. Tako bo parkiranje v coni ena od 1. julija stalo 1,2 evra, v coni dve pa 80 centov na uro.

Podražitev vrtcev bi ublažili

Svetniki so sprejeli tudi nove cene oskrbe s pitno vodo, ki so se nazadnje spremenile julija 2020. Omrežnina bo ostala enaka, vodarina pa se bo povišala za okoli 15 odstotkov. Povprečno gospodinjstvo, ki porabi 16 kubičnih metrov vode, bo po novem za oskrbo z vodo mesečno plačevalo 17,32 evra, kar je približno 1,5 evra oziroma devet odstotkov več kot doslej.

Kljub podražitvi pa cena oskrbe s pitno vodo v mestni občini Kranj ostaja med najnižjimi v državi, so poudarili na občini. Ob tem so mestni svetniki zavrnili predlog Komunale Kranj o desetodstotnem dvigu cen za odvajanje odpadnih voda, ki naj bi bil potreben zaradi višjih stroškov dela, materiala in vzdrževanja infrastrukture.

So pa zaradi višjih stroškov plač, materiala, storitev in hrane svetniki potrdili zvišanje cen vrtčevskih programov za približno 12 odstotkov. To bi za starše pomenilo podražitev v višini od 20 do 30 evrov na mesec. »Do junijske seje se bomo dobili z vodji svetniških skupin in poiskali rešitev, kako bi to podražitev za starše ublažili,« je napovedala podžupanja.