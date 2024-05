Zastoji: Darsov klic iz obupa in nemoči

Medtem ko se zaradi nesoglasij glede prihodnjega razvoja prometa pri nas infrastrukturne in druge izboljšave stalno zamikajo, se pogostost in trajanje zastojev na naših avtocestah, zlasti na vpadnicah v Ljubljano in obvoznici, povečujeta. Bi lahko prometne infarkte omilili z nekaterimi kratkoročnimi ukrepi? Dars v kratkem obljublja vsaj sistem upravljanja hitrosti ter spremembo odstavnega v vozni pas na štajerski in primorski vpadnici.