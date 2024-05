Pavel, nekdanji general in visok vojaški predstavnik v zvezi Nato, je znan kot zagnan motorist in trenutno vozi motorno kolo BMW R1200 GS. Med drugim se je z motorjem kmalu po svoji inavguraciji odpeljal na obisk v sosednjo Nemčijo. Lansko poletje se je moral zagovarjati, ko so ga fotografi med vožnjo ujeli brez čelade.