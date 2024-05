Golob o izboljšanju poslovnega okolja

Vlada sliši pozive k izboljšanju poslovnega okolja in bo nadaljevala prizadevanja za uveljavitev ustreznih ukrepov, je predstavnikom obrti in podjetništva zagotovil premier Robert Golob. Vlada naj bi v koalicijsko usklajevanje poslala izhodišča davčnih sprememb, usmerjenih tudi v zviševanje dodane vrednosti. Kot je na 19. Forumu obrti in podjetništva v organizaciji OZS dejal Golob, so v okviru načrta za dvig produktivnosti oblikovali deset ukrepov. Izpostavil je tri: povečanje konkurenčnosti države v globalni bitki za talente, spodbujanje zagonskih podjetij in nagrajevanje zaposlenih prek delnic oziroma deležev podjetij.