Tristo petdeset milijonov funtov je zelo veliko denarja: 410 milijonov evrov. Skupno bogastvo 350 najbogatejših na Otoku je dobrih 932 milijard evrov, kar je, za primerjavo, nekaj več kot BDP nemajhne Poljske. Na listi, posebej pri vrhu, je veliko tujcev, ki živijo, delajo in mlatijo denar na Otoku. Na vrhu je že tretje leto zapored indijska družina Hinduja, lastnica indijskega globalnega poslovnega konglomerata Hinduja Group, ki se ukvarja s skoraj vsem, kar vam pride na misel: od nafte do avtomobilske industrije, od kemikalij do bančništva in financ, od kibernetske varnosti do zasebnega zdravstvenega varstva, od medijev do nepremičnin. Družino vodi 84-letni Gopi Hinduja, ki je že dolgo britanski državljan. Pod palcem naj bi imela 37,2 milijarde funtov, dve milijardi funtov več kot lani, oziroma skoraj 43 milijard in pol evrov.

O milijarderjih

Milijarderjev je nekaj manj od rekordnih 177 iz leta 2022: 165 jih je. Med najbogatejšimi prevladujejo v tujini rojeni milijarderji. Na drugem mestu je s 34,3 milijarde evrov v Ukrajini rojeni magnat z britanskim viteškim naslovom, 66-letni sir Leonard Blavatnik, ki je najprej obogatel v Rusiji. Dodatno bogastvo mu je leta 2011 prinesel nakup ameriške multinacionalne glasbene korporacije Warner Music. Na tretjem mestu sta brata David in Simon Reuben z družino – z 29,3 milijarde evrov. Brata sta se rodila v Bombaju v Indiji, ko je bila ta še britanska kolonija, zrasla in pravljično obogatela, med drugim z nepremičninami, investicijskimi skladi in visoko tehnologijo, pa sta v Britaniji. Njuna starša sta bila iraška Juda.

Šele na četrtem in petem mestu sta prva od domačih milijarderjev, poslovneža, oba viteza britanskega imperija, sir Jim Ratcliffe (27,59 milijarde evrov) in sir James Dyson (24,4 milijarde evrov). Prvi je obogatel z globalno kemično korporacijo Ineos, drugi z novodobnimi sesalniki za prah, sušilniki za lase in podobnim. V najnovejšem času se je vrgel tudi v lepotilno industrijo. Sledi vrsta tujih milijarderjev, od izraelskega ladijskega magnata Idana Oferja, čigar oče je bil najbogatejši Izraelec, do norveškega ladijskega magnata Johna Frederiksena.

Prvi aristokrat šele na 15. mestu

Šele na petnajstem mestu je naslednji domačin in prvi aristokrat, westminstrski vojvoda Hugh Grosvenor, ki ima komaj 33 let. Pravljično bogastvo, katerega glavni del je lastništvo nepremičnin in velikih delov zemljišč v Londonu in posestev po Britaniji, je podedoval po očetu pri 25 letih. Z 11,88 milijarde evrov je najbogatejši manj kot štirideset let star superbogataš na letošnji listi Sunday Timesa. Na dvajsetem mestu je britanska družina Coates, v kateri ima glavno poslovno besedo hčerka Denise, ki je ustanoviteljica, direktorica in glavna delničarka enega največjih spletnih podjetij za igre na srečo na svetu Bet365. Leta 2021 se je zapisala v korporacijsko zgodovino po rekordni direktorski letni plači: nanesla je 493 milijonov evrov. To pa še ni bilo vse, saj je dobila tudi za 56 milijonov dividend. Skupaj torej precej več kot pol milijarde: astronomskih 549 milijonov. Družina Coates ima pod palcem nekaj manj kot devet milijard evrov.

Tudi McCartney med milijarderji

Milijarderjem v funtih se je pridružil prvi glasbenik, legendarni nekdanji beatle, 81-letni Paul McCartney, ki je bil že lani milijarder v evrih in dolarjih. Lani je premoženje povečal za 58 milijonov evrov in ima zdaj pod palcem milijardo in 117 milijonov evrov. Pa je McCartney, ki slovi kot skopuh, nekoč pel, da mu ni mar za denar … Dodatno je obogatel s koncerti in zahvaljujoč Beyoncé, ki je posnela vrsto priredb njegovih pesmi. Iz sveta zabave so na seznamu spet tudi pevec Elton John, skladatelj Lloyd Webber, par David in Victoria Beckham ter prvič dirkač formule ena Lewis Hamilton.

Znova sta med najbogatejšimi tudi bogati konservativni premier Rishi Sunak in njegova superbogata žena Akshata Murty, hčerka indijskega multimilijarderja, ki sta na 245. mestu. Skupaj imata pod palcem 763 milijonov evrov, 143 več kot lani. Predvsem zaradi nje. Med »političnimi« imeni izstopa Blair, pa ne nekdanji premier Tony, ampak štiridesetletni sin Euan, ki je prvič na listi najbogatejših: na 337. mestu s 439 milijoni evrov. Prinesel mu jih je imperij, ki ga je ustvaril z družbo za usposabljanje pripravnikov Multiverse. Približno sedemkrat je bogatejši od očeta Tonyja, ki ga ni na listi. Sunakova sta preskočila kralja Karla III., ki je lani obogatel za »samo« nekaj manj kot 12 milijonov evrov. Njegovo osebno premoženje naj bi bilo zdaj 714 milijonov, kar je 281 milijonov več, kot je bilo zadnjič ocenjeno premoženje njegove matere Elizabete II.