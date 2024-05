Za nakup Mariborske livarne Maribor (MLM) se je, potem ko je Slovenski državni holding (SDH) sprožil nov poskus prodaje, pojavil nov interesent. Informacijo so potrdili tudi v SDH, kjer pa dodatnih pojasnil ne dajejo. Neuradno naj bi se za MLM zanimalo indijsko podjetje, ki deluje v avtomobilski industriji.

Po neuradnih informacijah naj bi v družbi MLM pripravljali vso potrebno dokumentacijo za skrbni pregled podjetja, tako imenovano podatkovno sobo.

SDH, ki je stoodstotni lastnik MLM in hkrati največji upnik, je nov razpis, s katerim preverja interes za prevzem mariborske družbe, objavil 25. marca. Od potencialnega kupca pričakuje, da bo zagotovil dodatna finančna sredstva družbi, bodisi z dokapitalizacijo ali z dolgoročnim finančnim posojilom, lahko pa tudi na drugačen ustrezen način, ki bi podjetju omogočil nadaljnje delovanje in razvoj.

Vsi bi radi državno pomoč

Preživetje MLM v stoodstotni državni lasti visi na nitki, okoli 350 zaposlenih pa trepeta pred jutrišnjim dnem. Usoda MLM je že dlje časa precej negotova in odvisna od tega, ali bo SDH ​uspelo najti kupca za podjetje. Doslej so propadli vsi postopki prodaje, prvi poskus sega v leto 2015. Zadnji poskus prodaje se je neuspešno končal marca, ko je bil v igri en interesent, neuradno slovenska Metalka Commerce v lasti poslovneža Marjana Pišljarja. Edini ponudnik je po opravljenem skrbnem pregledu družbe oddal zavezujočo ponudbo, ki pa za SDH ni bila sprejemljiva, saj je predvidevala pogoje transakcije, katerih sprejetje bi pomenilo večmilijonsko nedovoljeno državno pomoč.

SDH ves čas trdi, da mora iti v prodajo podjetja, saj MLM ne more dokapitalizirati, mu dati dodatnih posojil, odpisati terjatev ali kakor koli drugače povečati finančne izpostavljenosti do družbe ali poslabšati svojega upniškega položaja, ter da niti SDH niti država MLM ne moreta odobriti dodatnih nepovratnih sredstev v kakršni koli obliki, saj bi to pomenilo nedovoljeno državno pomoč.

MLM zdaj še vodi Davor Šenija, ki pa je skupaj s članom uprave Samom Iršičem februarja odstopil s položaja. Štirimesečni odpovedni rok se jima izteče v začetku junija. Kdo bo družbo vodil v prihodnje, ni znano, o tem bo moral odločati nadzorni svet MLM.

