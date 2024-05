Toda uradna Rusija za dogodek še vedno obtožuje tudi Ukrajino. Direktor obveščevalne službe FSB Aleksander Bortnikov je namreč dejal, da so pripravo, financiranje in izvedbo napada usklajevali pripadniki IS-K, da pa so po napadu dobili jasen ukaz, naj se umaknejo do meje z Ukrajino, kjer naj bi jim pripravili okno. Po njegovem je »mogoče zanesljivo reči, da je bila z napadom neposredno povezana ukrajinska vojaška obveščevalna služba«. V Kijevu zanikajo vsako vpletenost.