Nemški sklad je namero o prevzemu objavil pred mesecem dni, včeraj pa je objavil še prevzemno ponudbo, ki se nanaša na vseh 953.795 delnic Name, zmanjšano za 835.301 delnic, ki jih ima prevzemnik že v lasti, in 1496 delnic, ki so v lasti družbe Salinera. Gre torej za skupno 116.998 preostalih delnic Name, izhaja iz ponudbe. Največja posamična lastnica Name je bila do nedavnega Zavarovalnica Triglav, ki je imela na dan 31. december 2023 v lasti 39,07 odstotka delnic.