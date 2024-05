Največ jih je bilo iz Italije, 49.000 (17,5 odstotka manj), ustvarili so 305.000 prenočitev (16,3 odstotka manj). Sledili so gostje iz Avstrije in Nemčije, tudi njihovih prihodov in nočitev je bilo glede na lanski april za 20 oziroma 27 odstotkov manj. Več pa je bilo hrvaških gostov, 20.300 (2,7 odstotka več), ustvarili so 41.900 nočitev, kar je 5,3 odstotka več kot aprila lani. Največ prenočitev tujih gostov je bilo v občini Ljubljana, sledili sta občini Piran in Bled. Skupno so v teh treh občinah gostili skoraj polovico vseh tujih prenočitev v aprilu. Domačih gostov je bilo 110.800 (4,2 odstotka manj), ustvarili so 285.500 prenočitev (7,8 odstotka manj). Največkrat so prenočili v občini Piran, sledili sta občini Podčetrtek in Moravske Toplice. V teh treh občinah je bilo 29 odstotkov vseh domačih prenočitev v aprilu.