Novela v nacionalno zakonodajo prenaša delegirano direktivo Evropske komisije, ki se nanaša zgolj na ogrevane tobačne izdelke. Arome v elektronskih cigaretah pa bodo prepovedane na nacionalni ravni. Z omejevanjem arom v tobačnih in povezanih izdelkih želijo zaščititi zdravje, predvsem otrok in mladostnikov. Arome so namreč eden od ključnih dejavnikov za izbiro teh izdelkov med mladimi.