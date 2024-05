Zadnji je bil Aluminij iz Kidričevega, prvi v drugi ligi so bili nogometaši Primorja iz Ajdovščine. Odigrali so 180 tekem, v 70 primerih so zmagali domači, v 64 primerih gostje, 46 tekem se je končalo neodločeno, povprečno je bilo na tekmah 1229 gledalcev. Za današnjo lestvico smo izbrali deset nogometašev, ki so s svojimi statističnimi rezultati odskočili od drugih, gre za strelce, podajalce, tiste, ki so igrali največ, najboljše vratarje in podobno. Med najboljšimi ni veteranov, o katerih smo na teh straneh govorili pred nekaj tedni.

Aljoša Matko (Celje) 18 golov Najboljši strelec slovenskega prvenstva je z 18 goli postal belokranjski napadalec v modro-rumenem celjskem dresu, 24-letni Aljoša Matko. Njegov uspeh ima še nekoliko višjo ceno, če ugotovimo, da je hitri in iznajdljivi napadalec zaradi hude poškodbe izpustil skoraj četrtino prvenstva. Med goli, ki jih je dosegel, je eden iz kazenskega strela z enajstih metrov, hkrati pa je treba opomniti, da je Aljoša Matko na nekaj tekmah, tudi proti Olimpiji v Ljubljani, dosegel dva gola, na eni tekmi pa je zadel trikrat, to je bilo v 20. krogu na Bonifiki proti koprskim rumeno-modrim. Aljoša Matko ni sebičen nogometaš, ob doseženih golih se lahko pohvali še s petimi podajami, po katerih so njegovi celjski soigralci zatresli nasprotnikove mreže. Navsezadnje je za mnoge najzaslužnejši za letošnji celjski naslov. Bivši nogometaš Maribora, Brava, Hammarbyja in Olimpije je na nogometnem trgu po podatkih transfermarkta vreden ne ravno astronomskih 600.000 evrov.

Matija Kavčič (Bravo Kostel) 13 podaj Največ podaj za gole v slovenski ligi, 13, je letos prispeval goriški krilni nogometaš, 26-letni Matija Kavčič. Nogometaš, ki je v mladosti nastopal na relaciji NK Gorica–NK Brda, se je leta 2021 dokončno ustalil v Šiški in za rumeni Bravo odigral nekaj izrednih partij. Transfermarkt njegove igre z mnogimi podajami v kazenski prostor in s hitrimi intervencijami v obrambi ocenjuje na 400.000 evrov, mi pa dodajamo, da ima ob omenjenih podajah v svoji statistiki še tri rumene kartone, mrežo pa je zadel le na pokalni tekmi z Radomljami.

Timi Max Elšnik (Olimpija) 1.500.000 evrov Menda bogati, gotovo pa bahavi lastniki ljubljanske Olimpije so ob koncu sezone ostali bolj ali manj z dolgim nosom. Če so lani osvojili tako prvenstvo kot pokal Slovenije, tega letos zgolj s tretjim mestom niso niti približno ponovili. Kakor koli, Olimpija ima v svojih vrstah najdražjega nogometaša v prvi slovenski ligi. Transfermarkt ocenjuje, da je milijon in pol evrov vreden 26-letni Timi Max Elšnik, nogometaš, ki izvrstno igra za slovensko reprezentanco. Le malo manj pa je bil uspešen v zelenem dresu, kjer zabil sedem golov in petkrat podal.

Matija Orbanić (Bravo Kostel) Edini nogometaš, natančneje vratar, ki se je udeležil vseh tekem letošnjega prvenstva in tako zbral 36 nastopov, je hrvaški vratar, 23-letni Matija Orbanić. V mrežo Brava so nasprotni napadalci zabili 42 golov, kar je nekaj več kot en gol na tekmo, kar za vratarja ni slabo. Bravo je bil s tem tretja najboljša obrambna ekipa v sezoni, ki se je ravno končala, kar je, kot vemo, za las zadostovalo za četrto mesto. Bivši čuvaj mreže puljskih Uljanika in Istre pa tudi Olimpije, kjer skoraj ni branil, je na nogometnem trgu vreden ne previsokih 250.000 evrov.

Mark Španring (Bravo Kostel) 3146 minut Obrambne igralce je veliko težje ocenjevati kot napadalce, čeprav lahko rečemo, da je moral Mark Španring zelo jasno prepričati trenerje, da je prebil na igrišču največ časa med vsemi nastopajočimi v prvi ligi. V 3146 minutah, kar je 87 minut od 90 na tekmo, je Bravov obrambnik ob nalogah v zvezi z zaščito svojega gola dobil sedem rumenih kartonov in vpisal dve podaji, eno proti Aluminiju in eno proti Rogaški. Dvaindvajsetletni v Novem mestu rojeni branilec je na trgu, ki ga spremlja dobro obveščeni nemški transfermarkt, vreden 400.000 evrov.

Marcel Ratnik (Olimpija) najboljši mladi nogometaš Dvajsetletnik, ki je v mladosti nastopal za Tišino in Muro, je letos v prvi ligi odigral 3030 minut, kar ga uvršča na tretje mesto med tistimi, ki so največkrat nastopili, a je treba reči, da je imel še kot najstnik v prvem delu sezone lani ducat nastopov v Evropi. Vrednost Marcela Ratnika je 1.300.000 evrov, v sezoni 2023/2024, ko Olimpiji ni veliko uspevalo, pa kot branilec dosega kar pet golov (proti Domžalam, Mariboru, Radomljam, Kopru in Celju), asistenco in pet rumenih kartonov.

Arnel Jakupovič (Maribor) dva hat tricka Petindvajsetletni avstrijski nogometaš s koreninami v bivši jugoslovanski državi je bil dolgo v boju za najboljšega strelca slovenske lige. Na koncu je, tudi zaradi poškodb, ostal na drugem mestu, a je v triu z Josipom Iličićem in Hillelom Soudanijem spomladi v prenovljenem moštvu Anteja Šimundže dobesedno zablestel. Bivši nogometaš dunajske Avstrije, Empolija, Sturma in Domžal je po tri gole zabil Radomljam in Aluminiju, zraven pa je poskrbel še za dve asistenci. Arnel Jakupović je na nogometnem trgu vreden 700.000 evrov.

Jošt Pišek (Domžale) najlepši gol Mladi zvezni igralec iz Kisovca se je v sezoni 2023/2024 izkazal z izjemnimi streli na gol, ob koncu pa je za nekaj trenutkov zagrenil življenje prvakom iz Celja, ko je na tekmi 21. aprila ob zmagi gostujočih Domžal (2:3) dodal še dva gola. Še posebej strokovnjaki izpostavljajo zadnjega, ko je ob koncu tekme v skoraj stometrskem sprintu pretekel in preigral vse domače igralce ter vratarja. Ob atraktivnosti je tudi statistika 22-letnega Piška zelo bogata: 28 tekem, devet golov, pet asistenc in šest rumenih kartonov.

Rok Maher (Bravo Kostel) najboljši rezervist Na spletni strani NZS v enem od statističnih materialov beležijo tudi vstope rezervnih nogometašev. Najboljše rezerve, bi lahko rekli, čeprav je seveda res, da pri 23 vstopih s klopi takšen nogometaš že postane standarden. Rok Maher je visoki 22-letni koroški zvezni igralec, ki je pred časom nastopal za Maribor in Bistrico, v zadnji sezoni pa je prišel v Šiško. Njegova vrednost je zgolj 100.000 evrov, a se to utegne spremeniti, saj je zbral 25 nastopov, dva gola, asistenco in tri rumene kartone.