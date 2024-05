Dan mladosti: Oblikovanje, varuh spominov in nezavedno stotnika F.

Že nekje v četrtem razredu osnovne šole smo vedeli, da to ni njegov pravi rojstni dan: Tito se je rodil 7. maja v hiši Franja Broza in Marije, rojene Javoršek, a po tistem, ko je 25. maja 1944 preživel desant na Drvar, so ta datum izbrali za njegov rojstni dan, ki je na njegovo pobudo dobil ime dan mladosti.