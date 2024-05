Po vsem, kar je videla, je podvomila, da je ravnanje oblasti v tej krizi pravilno. Dokumentirala je prepolne bolnišnice, prazne trgovine, pridržanje neodvisnih novinarjev in nadlegovanje družin žrtev pandemije ter obtožila vlado, da prikriva dejanske številke okužb in smrti.

Po njenih besedah so krematoriji v Wuhanu delovali dan in noč, in to v času, ko so državni mediji trdili, da je pandemija pod nadzorom. To je bilo dovolj, da so jo pridržali in kasneje nasilno prekinili njeno gladovno stavko.

Štiriindvajset ur na dan je bila vklenjena, tako so jo lahko prisilno hranili. Decembra istega leta so jo obsodili na štiri leta zapora. V razsodbi je pisalo, da bila obsojena zaradi izzivanja težav.

Zhang Zhan je edina, ki je bila obsojena, ni pa edina na Kitajskem, ki je bila v težavah zaradi poročanja o pandemiji. Oblasti so namreč aretirale več deset novinarjev, sedem pa je še vedno pridržanih ali pogrešanih.

Kasneje je ponovno začela gladovno stavkati in ko je bila že povsem obnemogla, saj ni mogla sama niti hoditi, se je zbudila mednarodna javnost, ki je od kitajskih oblasti zahtevala, da novinarko izpusti.

Pred nekaj dnevi so njeni podporniki sporočili, da so Zhang Zhan izpustili iz zapora.