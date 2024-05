Njegova reporterska kariera je bila impresivna, saj je bil že pred tem na številnih drugih bojiščih po svetu, s katerih je poročal.

A pri njegovi zgodbi iz Bosne v vojni vihri ne gre le za novinarski pogum. Franco di Mare se je namreč mnogih dotaknil ne le z novinarskimi članki, ampak tudi s svojo zgodbo in človečnostjo.

Leta 1992 je namreč v Sarajevu posvojil desetmesečno deklico, rojeno med vojno. Dojenčico je opazil med malimi sirotami v Sarajevu, med otroki, ki so že na začetku življenja izgubili vse.

Na vsak način jo je hotel rešiti, zato jo je posvojil. Imenoval jo je Stella. Zvezda.

Mnogo kasneje je v intervjuju dejal: »Naredil sem vse, da bi jo spravil iz Sarajeva, v resnici pa nisem nikogar rešil. Ona je rešila mene.«

Del te zgodbe je bila tudi njegova soproga Alessandra, ki je z ljubeznijo skrbela za posvojenko. Danes je Stella uspešna mlada dama, hvaležna za življenje, ki ji ga je podaril Franco.

Ta teden je Franco di Mare izgubil boj s hudo boleznijo in umrl v starosti 68 let. Stella je na pogrebu s solznimi očmi povedala: »DNK, ki si mi ga zapustil, ni biološki, temveč čustveni. Je oseben in je narejen iz filmov, ki sva jih videla skupaj. Sestavljen je iz zgodb, ki so bile napisane in dobro prebrane. Sestavljen je iz kuhanja. V primerjavi s teboj kuham zelo slabo, a malo si me le naučil. Hvala ti za brezpogojno zaupanje. Vedno si premikal moje meje in vedel, da lahko grem dlje, kot sem upala. Vedno bom imela sledi vsega tega v sebi.«