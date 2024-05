Danes je samoumevno, da vsakdo, ki želi prilagoditi glasnost ali zamenjati kanal, uporablja daljinski upravljalnik – če že ne kar pametni telefon.

Vsekakor pa si ne znamo več predstavljati nenehnega skakanja iz naslanjača do TV-sprejemnika, DVD-predvajalnika, radijskega aparata, gramofona ali igralne konzole.

Nekatere naprave je mogoče celo upravljati le z glasom, namesto s pritiskom na gumb, tako imenovani univerzalni daljinci pa lahko upravljajo različne naprave. Vse se je začelo z nečim, s čimer se tudi današnji televizijski gledalci še vedno lahko identificirajo – z nejevoljo zaradi preštevilnih motečih komercialnih oglasov.

Eden tistih, ki se nikakor niso mogli sprijazniti s tem, da program vse pogosteje prekinjajo komercialni oglasi, je bil ustanovitelj in predsednik podjetja Zenith Radio, ameriškega proizvajalca radijskih aparatov in elektronike. Pred svoje inženirje je postavil izziv, da to njegovo težavo rešijo. Težavo z oglasi je rešil avstrijsko-ameriški izumitelj Robert Adler – izumil je Zenith Space Command oziroma mehansko napravo, ki je za spreminjanje kanalov in tonov uporabljala ultrazvok. Takrat, sredi petdesetih let prejšnjega stoletja, je bil to izrazito luksuzen izdelek, saj je stal vrtoglavih 259,99 dolarja, kar bi danes zneslo nekaj več kot 2730 evrov.