Julija 1949 je Alija Sirotanović predlagal, da se njegovi brigadi dovoli delo na treh deloviščih, in se zavezal, da preseže rekord slavnega sovjetskega rudarja Stahanova. In res, 24. julija 1949 je Alijeva brigada po sprejetju predloga začela podirati rekorde.

Jama 1, kjer je bil podrt rekord, je bila znana kot Rov vojvode Putnika. Predsednik komisije je zapisal: »Alija Sirotanović je v osmih urah dela izkopal 152 ton premoga in za 215 odstotkov presegel normo. S tem je za 50 ton podrl prejšnji rekord Stahanova in dosegel svetovni rekord v izkopavanju premoga.« Za to dejanje je prejel nagrado Avnoja in nešteto drugih priznanj in odlikovanj.

Legenda pravi, da je od Tita zahteval le – večjo lopato. Njegov podvig je polnil časopise. Kljub temu da so Sirotanovićev rekord podrli že v istem letu, je Alija Sirotanović ostal sinonim za udarnika in heroja socialističnega dela. Po Aliji Sirotanoviću se imenuje majhna ulica na obrobju Breze, v bližini rudnika pa stoji njegov doprsni kip. Umrl je v starosti 76 let maja 1990.