Magnificov velik jubilejni koncert v Tivoliju je še vedno v negotovosti, saj organizator Dom Svobode še vedno nima soglasja Zavoda RS za varovanje narave, ki je potrebno za organizacijo dogodkov v krajinskem parku.

Zavod za varstvo narave je sicer po treh mesecih odločanja marca zavrnil prošnjo na osnovi, da bi dogodek trajno poškodoval in ogrozil naravne vrednote, med njimi ogroženega hrošča puščavnika in rožo gomoljčico.

Dom Svobode, ki organizira koncert, pa je na Ministrstvo za okolje in prostor naslovil pritožbo zoper odločitev, v kateri utemeljujejo, da naravne vrednote ne bodo ogrožene, in da so sledili vsem dodatnim napotkom Zavoda RS za varstvo narave.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je razveljavilo odločbo in vrnilo Zavodu za varstvo narave naročilo naj znova odloča o izdaji soglasja za izvedbo koncerta.

V pritožbi so organizatorji ministrstvo sicer prosili, da samo odloči o zadevi in naj zadeve ne vrača na zavod. Ta je za prvo odločitev potreboval skoraj tri mesece.

Veliki jubilejni koncert je napovedan za 31. avgusta, torej čez nekaj več kot tri mesece, kar je zelo kratek čas za organizacijo tako obsežnega dogodka.

Ali bodo organizatorji zato poiskali nadomestno lokacijo, še čakamo na odgovor.

Velja omeniti, da je Zavod za varstvo narave dal soglasje za organizacijo jutrišnjega dobrodelnega DM teka za ženske, na katerem bo po napovedih organizatorjev rekordno število udeležencev, torej več kot lani, ko se je teka udeležilo več kot 10 tisoč ljudi. Na dogodku bo tudi glasbeni program, saj bo tam igrala skupina Čuki.