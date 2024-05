Najdena slika je ena izmed petih portretov v skupni vrednosti 25 milijonov evrov, ki pripadajo bankirju Joseju Capelu. Prejšnje tri so umetnikovemu prijatelju vrnili že leta 2017.

Policija je od leta 2015 aretirala skupno 16 oseb, med katerimi so bili tudi domnevni storilci, ki so ukradli slike, in oseba, ki je načrtovala rop, v katerem so poleg slik odtujili še sef z dragulji in vrednimi kovanci.

Po poročanju BBC, španska policija še vedno išče preostanek ukradenih predmetov in osebe, ki jih imajo v posesti. Sumijo, da so to španski državljani, ki so povezani z kriminalnimi organizacijami v vzhodni Evropi.

Uveljavljen umetnik

Zadnja vrnjena slika je potret Francisa Bacona, rojenega v Dublinu leta 1909, ki je postal eden vidnejših umetnikov svojega obdobja.

To dokazujejo tudi slike, na katerih je naslikal svojega umetniškega prijatelja Luciena Freuda, ki so bile leta 2013 v New Yorku prodane za 142 milijonov dolarjev.

Bil je redni obiskovalec Madrida, v katerem je leta 1992 umrl zaradi srčne kapi.