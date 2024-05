V živalskem svetu so ena najbolj trpežnih bitij počasniki, ki jih nekateri zaradi njihovega značilnega premikanja, ki spominja na medvedjo hojo, ljubkovalno kličejo tudi medvedki.

Mikroskopska bitja s štirimi pari nog, ki živijo v sladki in slani vodi, veljajo za superjunake živalskega sveta.

Z znanstvenimi eksperimenti, ki so jih izvedli na vrhovih Himalaje, so dokazali, da so sposobni preživeti v ekstremnih temperaturah. Na -200 °C lahko zdržijo po več dni, na visoki temperaturi 151 °C pa nekaj minut.

Strokovnjaki ocenjujejo tudi, da bi lahko medvedki preživeli številne globalne katastrofe, vključno z udarom meteorja.

Kljubujejo smrti

Imajo neverjeten nagon za preživetje, s katerim se znajo prilagoditi neprizanesljivim razmeram, tudi ko niso blizu vode.

V ekstremnih pogojih lahko svoje vitalne funkcije upočasnijo do stanja otopelosti in na boljše razmere počakajo tudi več mesecev ali let. Zato ne preseneča, da so predmet številnih znanstvenih raziskav.

Najbolj zanimiva je zagotovo raziskava, v kateri so vodne medvedke odnesli na Mednarodno vesoljsko postajo, kjer so izvajali številne eksperimente, da bi dobili boljši vpogled v lastnosti, ki jih dela neverjetno odporne.

Kot ocenjujejo znanstveniki, bi lahko raziskave v vesolju pripeljale do novih načinov zaščite bioloških materialov, kot so zdravila in hrana.