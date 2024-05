Dom zame niso samo stene neke hiše ali stanovanja. Dom so občutki, ljudje, varnost. Rad imam misel, da je dom nekaj, kar lahko vzameš s sabo, da ni fizični pojem, da je bolj stanje duha.

Če bi imeli možnost – bi stanovanje opremili z umetninami svetovno priznanih umetnikov ali z izdelki domače obrti, slikami vaših otrok, ročno narejenimi izdelki lokalnih ustvarjalcev?

Zaradi mojega poklica je odgovor na to vprašanje pristranski. Ker sem slikar, so stene polne tako mojih slik velikih formatov kot tudi slik in kipov kolegic in kolegov slikarjev/kiparjev, s katerimi si svoja dela občasno izmenjamo. Doma imam rad družbo slik in knjig. V ateljeju, kjer ustvarjam; pa mi družbo poleg mojih slik delajo barve in njihov vonj, čopiči, knjige in glasba.

Ali vaše trenutno delo/zaposlitev odraža tudi vašo izobrazbo ali ste se lotili povsem drugega področja? Če bi izbirali kariero danes, bi izbrali isto pot?

Da, moje delo je posledica izobrazbe in predvsem želje postati umetnik na področju vizualne umetnosti. Na začetku sem želel postati profesionalni risar stripov. Ker pa pri nas v tistem času to skoraj ni bilo mogoče, sem se zadovoljil z drugim mestom in postal akademski slikar. Če bi se odločal danes, bi se odločil precej podobno.

Ste bolj urbani človek ali ljubitelj podeželja in narave? Kaj so plusi enega in drugega?

Ker živim v mestu, bi lahko rekel, da sem bolj urban človek. Če pa pogledate moje slike, te odražajo naravo. Rad imam velemesta, ker ponujajo galerije, muzeje in druge kulturne ustanove svetovnih razsežnosti. Hkrati pa so velemesta ravno zaradi te svoje velikosti izčrpavajoča in po njihovem obisku potrebujem naravo. Ljubim mir in ljubkost zunajmestnih naselij, t. i. satelitskih naselij, kjer se izražata enotnost in enostavnost bivanja.

Znate razmejiti službo od zasebnosti? Kako preživljate svoj prosti čas?

Čeprav imajo umetniki po navadi boemski ritem, sam nisem med njimi. Raje imam delovnik npr. od 8. do 16. ure, ki se ga poskušam čim bolj držati. Ta čas je res namenjen ustvarjanju v mojem ateljeju. Prosti čas pa je klasika: branje, poslušanje glasbe in gledanje televizije, saj sem velik ljubitelj znanstvene fantastike. Šport prepuščam športnikom.

Kaj konkretno se vam zdi trenutno problem svetovnih razsežnosti?

Poleg številnih vojnih žarišč, od teh sta dve v relativni bližini, se mi zdi velik problem odtujenost. Vsi smo prepredeni z navideznimi internetnimi prijatelji, hkrati pa ostaja občutek večje osamljenosti v nas, kot so ga imele generacije pred nami. In to poskušam gledalcu povedati skozi svoja slikarska dela z naslovi, kot so npr. Vrgel sem kamen, in nič se ni zgodilo, Mali kralj, Kralj na vrhu hriba ... Iskanje v krajini brezkončnega in končni smisel namena so vprašanja, ki ostajajo odprta tako zame kot za družbo.

Kako bi ocenili odnose med moškimi in ženskami danes? Je delitev družbenih vlog še tradicionalna ali se je pod vplivom sodobnih razmislekov spremenila?

Želel bi živeti v svetu, v katerem bi bilo takšno vprašanje nepotrebno. V zahodni družbi smo po enakosti spolov prišli dokaj daleč. Nismo še čisto tam, kjer bi morali biti, vendar so ponekod drugje razlike še vedno velike in videti so nepremostljive. Delitev na neke determinirane vloge glede na spol, status v družbi, barvo kože in vero; bi morale biti del zgodovine.

Se je odnos človeka do hišnih ljubljenčkov v zadnjih letih na splošno spremenil oziroma ali vam družbo dela kakšna živalska duša?

Doma nikoli nismo imeli domačih ljubljenčkov, tako da težko odgovorim. Če pa si zaželim pasje družbe, se mi z veseljem pridruži sosedov vipet ali bevskajoči bombažek.*