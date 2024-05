Kdo bo preživel na vroči Zemlji?

Menda je v delu Mehike tako vroče, da padajo z dreves mrtve opice. Res nepredstavljivo! Temperature naj bi presegle 45 stopinj Celzija! Si sploh lahko predstavljamo, kako to zdržijo ljudje? Meni je že pri 35 in malo čez vsega preveč, bolj ko ne skušam preživeti. Nimam volje do ničesar, razen do hladne vode, v katero bi lahko ušel in si malo ohladil telo. Temperatura 45 stopinj pa je najbrž že na meji preživetja. Ko to beremo, si mogoče mislimo, da greš pač v senco, ampak tudi tam je 45 stopinj in veter pri tem sploh ne pomaga. Človeško telo se mora hladiti, in če je temperatura nad 30, je hlajenje vse manj učinkovito. Zato doživljamo temperaturni stres. Če je naša telesna temperatura 37 stopinj Celzija, se pri 45 sploh ne uspemo hladiti. Pustimo fiziološke posledice previsoke telesne temperature, a že če nam temperatura zraste čez 40, smo na robu preživetja.